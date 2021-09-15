Aşıda yanlışlara karşı doğrular: Otizm yapmaz bağışıklığı bozmaz
|15 Eylül 2021 07:00
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Sağlık Bakanlığı, Aşı Portalı'nda yer alan 'Aşı Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler' bölümü güncellendi. Aşı hakkında yanlış olarak 5 doğru daha ilgili bölüme eklendi. 5 yanlış bilinen ve doğruları şöyle:
YANLIŞ: Bir çocuğa, bir kerede birden fazla aşı verilmesi zararlı olabilir ve çocuğun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmiş olur.
DOĞRU: Bilimsel kanıtlar, aynı anda birkaç aşı verilmesinin çocuğun üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.
ARALARINDA BAĞLANTI YOK
YANLIŞ: Aşılar otizme neden olur.
DOĞRU: Yapılan birçok çalışmada, kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı veya başka bir aşı ile otizm arasında herhangi bir bağlantı olmadığına dair güçlü kanıtlar sağlanmıştır.
YANLIŞ: Aşılanan çocuklar aşılanmamış çocuklara kıyasla daha alerjik, otoimmün ve solunum yolu hastalıkları ile karşılaşırlar.
DOĞRU: Aşılar, bağışıklık sistemimizi belli antijenlere tepki vermeyi öğretirler, bağışıklık sisteminin çalışma şeklini bozmazlar.
KAPSAMLI ÇALIŞMA İLE RUHSAT VERİLİYOR
YANLIŞ: Aşıların içerisinde çocuğuma zararlı olabilecek maddeler var.
DOĞRU: Aşılar, bağışıklık sistemimizi uyararak bağışıklık gelişmesini sağlayan antijen olarak isimlendirilen maddeleri ve çok az miktarlarda da aşının yapımında, güvenli ve etkili olmasında rol alan maddeleri içerirler. Aşı içeriğinde bulunan bütün maddeler öncelikle vücuda zarar vermeyecek ama aynı zamanda da bağışıklık sistemini antikor yanıtı için uyaracak ölçüde çok az miktarlarda ilave edilmektedir. Herhangi bir aşı geliştirilirken çok kapsamlı laboratuvar ve saha çalışmaları ile güvenli oldukları gösterildikten sonra ruhsat almaktadırlar.
YANLIŞ: Kızamık aşısı subakut sklerozan panensefalite yol açar.
DOĞRU: Hayır, kızamık aşısı SSPE hastalığına yol açmaz. Kızamık hastalığı ve buna bağlı SSPE'den korunmanın tek yolu kızamık aşılamasıdır.
Yasemin Asan
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