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Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi

Sağlık-Sen, Temmuz ayında Resmi Gazetede yayınlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile getirilen kriterler nedeniyle ek ödeme alamayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
15 Eylül 2021 14:55
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Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi

Sağlık-Sen, Temmuz ayında Resmi Gazetede yayınlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile getirilen kriterler nedeniyle ek ödeme alamayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuruda, ilave ek ödeme için belirlenen kriterlerin hakkaniyetli bir şekilde revize edilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda, kurum tarafından koronavirüs aşısı yapan aile hekimlerine 3 bin TL, aile sağlığı çalışanlarına 1500 TL ek ödeme yapılacağının açıklandığına dikkat çekildi.

"Belirlenen Kriterler Saha Gerçekliğinden Uzak"

Başvuruda, açıklanan kriterlere ulaşmanın zorluğuna dikkat çekilerek, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ilave ödeme yazısında belirlenen yaş gruplarına göre aşılama oranları ve aşılanmış nüfus oranı üzerinden verilen puanlar hesaplanarak aile hekimliği çalışanlarına ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Ancak aile hekimliği birimlerinin büyük çoğunluğu belirlenen oranlara ulaşamamıştır. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı ile aile hekimliği birimlerinin çalışma koşulları birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen ilave ödeme şartlarının aile hekimliği çalışanları için uygulanabilirliği çok zordur" denildi.

Çalışanların büyük çoğunluğunun ilave ödemelerden çok düşük oranlarda yararlandığı belirtilen yazıda, "Aile hekimliği çalışanlarına destek olması için uygulanan ilave ödeme düzenlemesi, çalışanların beklentisini karşılamadığı gibi mağduriyetine sebep olmaktadır. İlave ödemenin verilmesinde tavan oranlarının dikkate alınması ve çeşitli kriterlerin şart koşulması, ilave ödemeden tam anlamıyla yararlanacak çalışan sayısını düşürmektedir. İlave ödemelerin tavan oranlarına takılmadan verilmesi gerektiği gibi aşı olma zorunluluğu bulunmadığı için aşı olmak istemeyen vatandaşlarımız üzerinden de aile hekimliği çalışanları mağdur edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Başvuruda; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden, ilave ek ödeme için belirlediği kriterlerin saha gerçekleri göz önünde tutularak revize edilmesi istendi.
Memurlar.Net
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