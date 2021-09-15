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Fransa'da aşı olmayan sağlık personelinin maaşları askıya alınacak

Fransa'da sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu uygulaması başladı. Aşı olmayı reddeden çalışanların iş sözleşmeleri ve maaşları askıya alınacak.
15 Eylül 2021 15:03
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Fransa'da aşı olmayan sağlık personelinin maaşları askıya alınacak

Fransa'da bugünden itibaren doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, ambulans personeli, hastane ve huzurevi personelleri dahil tüm sağlık çalışanları ve itfaiyeciler işlerine devam edebilmek için en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırmak zorunda olacak.

Aşı olmayı reddeden çalışanların iş sözleşmeleri ve maaşları askıya alınabilecek.

Besancon Üniversitesi Hastanesinde Birlik Dayanışma Sendikası (SUD) temsilcisi Marc Paulin "Aşılanmayan meslektaşlar için sonuçlar ciddi olacak. Aşı olmamak, iş değiştirmek zorunda kalmak demektir. Üzgünüz, çünkü bu kadrolar yıllardır işlerini yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerin işleyişi zorlaşıyor

Sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu birçok hastanenin işleyişini zorlaştırıyor. Drome bölgesindeki Montelimar Hastanesi, aşı yaptırmayan yaklaşık 20 çalışanın işlerinin askıya alınması sebebiyle 70 ameliyatın ertelediğini açıkladı.

Hastane yöneticisi Michel Cohen, "Aşı olmayan çalışanların bir kısmı uzman kişiler. Altı anestezi uzmanından 3'ü aşı olmak istemedi. Onların yerine yeni çalışanlar getiremeyiz ve bu yüzden bazı ameliyatları askıya aldık" açıklamasında bulundu. Acil ameliyatların devam edeceğini söyleyen Cohen, bazı hastaların başka hastanelere sevk edileceğini sözlerine ekledi.

7 Eylül'de Fransa Halk Sağlığı tarafından iletilen son rakamlara göre, hastane ve huzurevi çalışanlarının yaklaşık yüzde 88'i en az bir doz aşı oldu.

Öte yandan, aşı yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda sağlık kurumlarına 9 bin euro'ya kadar para cezası ve yetkililere bir yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi.

Fransa, dışında belli kesimlere aşı zorunluluğu getiren ülkeler arasında Yunanistan, İtalya ve Avustralya da bulunuyor.
Memurlar.Net
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