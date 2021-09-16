Danıştay İDDK'dan sakal kesme zorunluluğuna dair önemli karar
|16 Eylül 2021 00:02
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2010 yılında yaşanan bir olayda kot pantolon giydiği ve sakal bıraktığı gerekçesiyle bir memura Uyarma cezası verilmiştir. Disiplin cezası alan memur hem Uyarma cezasının hem de uyarma cezasının dayandığı yönetmelik hükmünün iptali istemiyle dava açmıştır.
Dosyayı görüşen Danıştay daireleri "...Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." hükmünün iptali istemi reddetmişti. Davacı bu kez temyiz yoluna başvurmuştur.
- YÖNETMELİK HÜKMÜ KANUNA AYKIRI
Dosyayı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tüm erkek memurları ilgilendiren önemli bir karar almıştır. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre mahkeme heyeti Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde yer alan "...Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." hükmünün kanuna dayanmadığı ve demokratik toplumda bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığına karar vermiş ve Danıştay Dairelerinin kararını bozmuştur.
- DANIŞTAY DAHA ÖNCE FAVORİYİ İPTAL ETMİŞTİ
Danıştay İkinci Dairesi, 2021 yılının başında, Yönetmelikte 5. madedsinde yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" hükmünün de iptaline karar vermişti. Karar için tıklayınız.
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