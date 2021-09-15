1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Aşı vurulmak, Allah'ın emri gibi şu anda her Müslümanın üzerinde farz-ı ayndır" dedi.
15 Eylül 2021 21:01
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Onikişubat ilçesinde 4-6 yaş Kocabeyli Kur'an Kursu ile Dulkadiroğlu ilçesindeki ihtiyaç odaklı Evliya Kur'an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Mustafa Tekin, Covid-19 pandemisi sebebiyle kursların uzun süredir kapalı olduğunu söyledi. Tekin, "Uzun bir aradan sonra 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemimize başladık, besmelemizi çektik. Bütün okullarımız, bütün Kur'an kurslarımız ile 4-6 yaş eğitim yuvalarımız açıldı. Rabbimizden niyazımız inşallah bu açılış bereketli olur, sağlıklı sıhhatli bir şekilde hiç kapanmadan bu yıl eğitim-öğretimi güzelce tamamlarız" diye konuştu.

Kursa gelen kadınlara aşı olmaları için uyarılarda bulunan Tekin, aşı olmamanın vebalinin büyük olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah, 'bilen konuşsun, bilmeyen sussun' diyor. Herkes konuşuyor aşı şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bilmediğiniz bir şeyi uzmanına götürün diyor. Bu işin uzmanı da doktorlardır. Benim kızım da doktor, bas bas bağırıyor, kendisi üçüncü aşıyı da oldu. Birileri biliyormuş gibi konuşuyor ama sonrasında Allah göstermesin başına gelince anlıyor. Şu anda aşıyı vurulmak bence her Müslüman'ın üzerine farz-ı ayndır.

Allah'ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun. Bir bakıyorsunuz hiç ummadığınız kişi virüse yakalanıyor, hayatını kaybediyor. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir diyor, bütün insanlığı öldürmüş olursun. İlla silah alıp öldürülmüyor ki insan. Uzmanlar söylüyor aşı olmayanlar ölüyor, günde 300-350 kişi hayatını kaybediyor, bunlar annemiz babamız. Böyle bir konuda keyfi davranırsan din ne yapsın, Kur'an ne yapsın. Okuduğun Kur'an gözüne dizine durur. Onun için kesinlikle aşımızı olalım, aşı olmadan gelmeyelim. Hem kendimizi hem de yanımızdaki insanları koruyalım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Selçuk Bayraktar, ilk yerli İHA'nın gelişim sürecini anlattı
15 Eylül 2021 21:27		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
15 Eylül 2021 20:54
Erdoğan: 2023 Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür
15 Eylül 2021 20:18		 Fatih Erbakan'dan 'aşı' açıklaması: Varyantların sebebi aşılar
15 Eylül 2021 18:07
AK Partili vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir
15 Eylül 2021 16:54		 Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt
15 Eylül 2021 14:57
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
15 Eylül 2021 13:43		 Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde aday olacağını açıkladı
15 Eylül 2021 13:30
Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerinde
15 Eylül 2021 13:27		 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti
15 Eylül 2021 11:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Ankara tiftiği coğrafi işaret olarak tescil edildi21:46 - TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesinde Türk isim21:42 - Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi21:38 - Bakan Koca: İki doz aşılamayı gösteren haritayı paylaşacağız21:27 - Selçuk Bayraktar, ilk yerli İHA'nın gelişim sürecini anlattı21:16 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosu yenilendi
21:11 - Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım21:03 - 'Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak'21:01 - Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır21:00 - Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı20:54 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:49 - Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı
20:28 - CHP milletvekiline şantaj davasında karar çıktı20:26 - Taksi Yönetim Merkezi İSPARK'a devredildi20:18 - Erdoğan: 2023 Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür20:16 - İstifa eden bürokrat Kardemir A.Ş.'ye Gn. Müd. Yardımcısı oldu20:01 - Aşı yaptırmayan sağlık memuru Kovid-19'a yenik düştü
19:50 - Prof. Dr. Kurugöl'den 12 yaş üzeri çocuklar için aşı çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zabıta alımında 'torpil' tescillendi! Sınavı 'otobüs ehliyetli' aday kazandı
Rezil damadın kaynanasına gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı!
MEB: PCR testi vermeyene görev vermeyin
10 günlük TCDD Genel Müdürü istifa etti, durumu ne olacak?
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek ismi açıkladı
BİM İcra Kurulu Üyesi: Fiyatları biz değil devlet artırdı
9 Kamu kurumu toplamda 374 personel almak için ilana çıktı
KPSS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
PCR testi olmayınca otobüse alınmadı... 450 km yürüyecek
AK Partili vekilden manidar paylaşım: Hesap vermeleri gerekir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 4
yaşar 1
azizim 1
ıhlamur 1
büyük pencereler 2
beş yıl önce on yıl sonra 1
problem çözme 1
Anında hava tahmini 1
karadut şurubu 1
tavuk göğsü 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğuna Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Karahallı Belediyesi 4 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmekçilik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam