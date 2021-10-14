Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda mühimmatı tatlı kutusunda getirmiş

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının düzenlediği ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu hain saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri, yaklaşık 1400 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin'den İzmir'e otobüsle getirdikten sonra örgüt mensuplarına teslim ettiği gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu terörist Delil Hıso'nun ifadesi ortaya çıktı.

Örgüte, YPG'nin baskısı sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde katıldığını bildiren Hıso, aldığı ideolojik eğitim sonrasında Mardin'de inşaat ve tekstil işlerinde çalıştığını anlattı.

Nusaybin'de bulunduğu dönemde çukur eylemlerinin başladığını, tekstil firmasında çalıştığı İ.E'nin bu eylemlere katılmasını sağladığını ifade eden Hıso, Ahmet Kaya Köprüsü'ndeki 3 bombalı eylemde bulunduğunu, 2015 Mayıs ayında da tren yolunda rayların üzerinde bulunan çöp konteynerine bomba koyduklarını ve arkadaşının da uzaktan kumandayla bombayı patlattığını kaydetti.

Çukur eylemlerinin ardından çalıştığı fabrikanın sahibinin yeğeniyle İzmir'e tatile gitmeye karar verdiklerini aktaran Hıso'nun ifadesinde şunlar yer aldı:

"Okul arkadaşım Fadi'yi arayıp İzmir'e geleceğimizi söyledim. İzmir'e bilet aldığımızda Fadi bana, terminalin neresinde ve üzerimde nasıl bir kıyafet olduğunu sordu. Bir müddet sonra Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve bin lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamamı ve içine bakmamam konusunda ısrar etti. Otobüse bindiğimizde koltukların üzerinde 3 kutunun, koltuğun önünde de 2 kutunun olduğunu gördüm."

İzmir'de kendisini okul arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran terörist Hıso, daha sonra Buca'da bir eve gittiklerini anlattı.

Getirdikleri tatlı kutularını Fadi'nin açtığını ifade eden Hıso, şunları kaydetti:

"Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, 'İzmir'i patlatacağız' dediler. Sonra başka bir eve gittik. Azad, Mesut ve Nizar isimli kişilerin evleriydi. Fadi, yanımızda getirdiğimiz içerisinde TNT patlayıcı, kalaşnikof mermileri ve el bombaları olan 5 tatlı kutusunu Azad'a teslim etti. İzmir'de yaklaşık 1 hafta kaldım. Kızıltepe'ye döndüm. 2017 yılına kadar Fadi ile hiçbir irtibatım olmadı ama 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayarak, 'İzmir'de adliyede eylem yaptık, bir polis öldü, bu olaydan dolayı Azad'ı alırlarsa ben de açığa çıkarım, onun için Kamışlı'ya gidiyorum' dedi."

Bu arada, 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü mensubu Delil Hıso'nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 kişi hakkında yakalama emri verilmesi talebini de uygun buldu.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso, 12 Ekim'de İzmir'de tutuklanmıştı.