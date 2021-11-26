Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçilme Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçilme Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Kasım 2021 02:22
TBMM KARARI
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE YAPILAN
SEÇİME DAİR KARAR
Karar No. 1313
Karar Tarihi: 24.11.2021
Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18, 20 ve 27'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24.11.2021 tarihli 23'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur YURTSEVER Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiştir.