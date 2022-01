Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!

ABB TV'de "İnsana Dair" program yapan Ayşe Sucu, belediye iştiraki Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu üyelerinden. Ayşe Sucu da belediye iştirakinden 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana maaş alıyor.

ABB Belediye Başkanı Mnasur Yavaş her fırsatta liyakati esas alacağını ifade etse de atamalarda likayatten başka özelliklerin esas alındığı görülüyor.

Bu Şirket hangi işleri yapıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu olan Şirket toplu konut projelerini yürütmektedir. Toplu konut yapımında birinci ve en önemli basamak arsa teminidir. Arsaların maliyeti doğrudan konut maliyetini etkileyeceğinden arsaların ucuza mal edilmesi konut maliyetinin düşürülmesinde en önemli etkendir.

Bundan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi, konutlarının düşük maliyetli olması için elinden geleni yapacaktır. Kamulaştırma ile arsa edinilmesi çok pahalıya mal olduğundan ve zaman kaybına sebebiyet verdiği için imar karşılığı arsa edinerek, ayrıca belediye ve devlete ait araziden faydalanarak düşük maliyetli arsa sahibi olup bu arsalar üzerinde konut inşa etmeyi ve böylece dar gelirlileri konut sahibi yapmayı hedeflemekte.

Yapılacak toplu konut alanları sadece binalardan ibaret olmayıp insanlarımızın rahatça yaşayabilecegi ve her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği içinde park, rekreasyon alanları, ticaret ve kültür merkezleri ile her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bulunacağı yerleşim alanları ticaret ve kültür merkezleri ile her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerin bulunacağı yerleşim alanları haline getirecektir. PORTAŞ yukarıdaki hizmetleri yürütebilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerekli çalışmayı yapacaktır.

Ayşe Sucu'nun özgeçmişi bu işe uygun mu?

Sucu, 21 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortakulu okuduktan sonra Ankara Merkez İmam Hatip Lisesini 1977 yılında tamamladı. 1981 yılında Eğitim Enstitüsü Türkçe-Edebiyat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.