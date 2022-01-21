Sözcü'nün ilahiyatçı yazarı Belediyenin Proje İnşaat şirketinde YK üyesi oldu!

1994-1996 seneleri arasında, bireysel olarak kadın faaliyetleri merkezi çalışmalarını yürüttü. 1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı.). TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996-2010 seneleri arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı ünvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı ünvanını aldı.

1997-2000 yılları arasında, Flash TV'de haftalık din ve kadın programlarının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı.

2000-2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı.

2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.

Ayşe Sucu, 2001 yılında, TRT'de 'İnanç' programının danışmanlığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2005-2011 seneleri arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem'den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB'de Kur'an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

1994-2012 yılları arasında, Kadın sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

2008 yılında beri İnsani Değerler Derneği'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile dini, felsefi, tasavvufi serbest çalışmalar devam etmektedir.

Yayınlanmış "DİN VE KADIN", "İNSAN OLMAKTIR DİNDARLIK" isimli iki kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

1996 yılında kurduğu Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın başkanlığını 2010 yılına kadar yaptı. 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun görevden el çektirilmesinin ardından 27 Aralık 2010 tarihinde Ayşe Sucu da görevden alındı. Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü Yürütme Kurulu ve Komisyon üyesi 28 kadın görevlerinden istifa etti.

Görevden alınış sebebini de Din- Bir Sen Genel başkLütfi Şenocak açıkça söylüyor ve diyor ki: "Ayşe Sucu, açıklamalarıyla ve takındığı tutumlarla her zaman İslam dininin söylediklerine ve teşkilat yapısına aykırı bir duruş sergilediği için görevden alındı. Görevden alınması, yeni yapılanmanın ve değişimin bir sonucudur."

2011 yılından bu yana Sözcü Gazetesi Yazarı olan Ayşe Sucu, Halk Haber TV'de "Ayşe Sucu ile İnanç ve Yaşam" adlı programda moderatörlük yaptı.

Ayşe Sucu, aynı zamanda (TOVAK-UYAK) Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü Başkanıdır. 21.yy Türkiye Enstitüsü'nde Yönetim Kurulu Üyesi, ANKAFOR Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

Ayşe Sucu, 25 Ekim 2017 tarihinde İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte İyi Parti'ye katıldı. 24 Haziran 2018 seçimlerine Ankara milletvekili adayı olarak katıldı ancak seçilemedi.

Bu özgeçmişin Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin faaliyet alanına ne kadar uygun olduğunu okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz. Bu iş biraz "ele verir talkını kendi yutar salkımı" deyişine uyuyor. Yoksa bayan Sucu'nun bu Şirkette ne işi olabilirdi ki.

Hangi siyasiler yönetim kurulu üyeliklerinde görev yapıyor?

ABB iştiraklerinden maaş alan isimler arasında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de bulunuyor. ABB şirketlerden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaş alan isimler arasında; CHP Çankaya eski ilçe başkanı, CHP eski İl sekreteri, CHP Mamak Belediye Başkan adayı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı, CHP Ankara Disiplin Kurulu sekreteri, CHP eski Çankaya Meclis Başkanvekili, CHP Genel Merkez İdare Müdürü, CHP eski Ankara İl Başkanı, CHP eski gençlik kolları başkanı, CHP Parti okulu sorumlusu, CHP eski Gölbaşı İlçe Başkanı gibi isimler bulunuyor.

Mansur Yavaş'ın bu isimlerin atanmasında hangi kariyer ve liyakati esas aldığını merak ettiğimizi belirtmek isteriz. Gerçekten ayıp oluyor.