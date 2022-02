Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

'Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunmayan davacıdan, mazeret durumundan yer değiştirme döneminde, eşinin görev yaptığı ilçeye tayin istemeyi taahhüt ettiği yolundaki beyanının alınmasına yönelik işlem'i hukuka uygun bulan mahkeme kararı onandı.

Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2016/1122, K:2020/3594 sayılı kararı ile;

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeye tabi öğretmenlerden eş durumu mazereti bulunanlara yönelik getirilen, bu durumdaki öğretmenlerin hangi kapsamda yer değiştirme yapacağına yönelik tercihlerinin gözetildiği, aile birliklerinin aynı yerde sağlanması amacını haiz, personel planlaması çerçevesinde hazırlandığı, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu değerlendirilen Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru hukuka uygun bulundu.

Davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlem yönünden ise;

Olayda, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan davacının, 2012 yılında, eşi Mersin ili, . ilçesinde Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığından bahisle eş durumu mazereti gözetilerek aynı ilde olan, ancak . ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapıldığı, fakat davacının, eşinin görev yaptığı yere atanamaması nedeniyle mevzuatta ifadesini bulan aynı yerde aile birliğinin sağlanması hususunun fiilen gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, davacının ve eşinin görev yaptığı yerlerin farklı olması sebebiyle, davacının görev yaptığı Mezitli ilçesinde eş durumu mazeretinin devam ettiğinden bahisle kalması mümkün değildir.

Bu durumda, hukuka uygun olduğu saptanan Duyuru'nun 15. maddesi uyarınca, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunmayan davacıdan, mazeret durumundan yer değiştirme döneminde, eşinin görev yaptığı ilçeye tayin istemeyi taahhüt ettiği yolundaki beyanının alınmasına yönelik işlemde, hukuka aykırılık görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2016/1122, K:2020/3594 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün . tarih ve . sayılı yazısı ekinde bulunan Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 23/12/2020 tarih ve E:2016/1122, K:2020/3594 sayılı kararıyla;

1709 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 46.; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37/3 ve 37/4.; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 ve 14.; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 43 ve 45. madde hükümlerine yer verildikten sonra,

Dava konusu Duyuru'nun dayanağı olan Yönetmelik'te, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteleneceği belirtilmesine karşın; Duyuru'nun 15. maddesiyle, önceden eş durumu özrü nedeniyle eşinin bulunduğu İl'e ataması yapılanların istekleri dışında, eşlerinin bulunduğu yere 2015 yılı mazeret durumu yer değiştirme döneminde, zorunlu olarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları gerektiği, bu istemde bulunmamaları durumunda ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına resen atanacaklarının belirtildiği,

Bu durumda; 2012 yılında, eşinin Mersin ili, Tarsus ilçesinde doktor olarak görev yapması nedeniyle eş durumu özrüne bağlı olarak aynı il, Mezitli ilçesine ataması yapılan davacıdan, üst norm niteliğindeki Yönetmelik düzenlemelerine aykırı olarak, aile birliği mazeretinin devam ettiğinin belgelendirilmesine rağmen, eşinin bulunduğu ilçeye zorunlu olarak yer değiştirme isteğinde bulunacağı yönünde taahhütname alınmasına ilişkin işlemde ve dayanağı Duyuru'nun 15. maddesinde hukuka uyarlık görülmediği,

Kaldı ki, Mersin ilinin Büyükşehir statüsünde olduğu hususu dikkate alındığında, Öğretmenlerin 2015 yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nun "Başvuru ve Tercihler" bölümünün, "b) İl içinde" kısmında, Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerin, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri öngörülmüş olduğu, hal böyle iken Mezitli ilçesinde görev yapan davacıdan, bir sonraki özür grubu atama döneminde, eşinin görev yaptığı Tarsus ilçesine atamasının yapılmasını taahhüt ettiğine yönelik dilekçe alınmasında bu yönüyle de hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle, dava konusu düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı ... Bakanlığı tarafından, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 43. maddesinin 1. ve 3. fıkraları gereğince, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, zorunlu çalışmalarının ertelenebilmesi için aile birliği mazeretine dayalı erteleme talep ediyorsa bu durumun belgelendirmeleri gerektiği, aile birliği mazeretinin ise eşinin çalıştığı ilçede çalışması sebebine dayandığının açık olduğu; bu bağlamda davacının durumu değerlendirildiğinde 2012 yılında eş durumu özrü nedeniyle Mersin ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Sağlık Bilgisi öğretmeni olarak yer değiştiren ilgilinin zorunlu hizmet yükümlülüğünün bulunduğu; ayrıca başvuruda bulunduğu düşünülseydi dahi, Öğretmenlerin 2015 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ... Yer Değiştirme Duyurusunda "Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir..." şeklinde düzenleme yapıldığı; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili ve sorumlu olan Bakanlığın dava konusu işlemlerinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bir husus bulunmadığı,

Davalı . Valiliği tarafından, davanın yasal süresi içinde açılmadığı; davacının eş durumu mazeretinin Mezitli ilçesinde olmaması nedeniyle durumunun 43/3 ve 45/1(a) maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün görülmediği; eş mazeretine bağlı olarak Tarsus ilçesinde yer değiştirme talebinde bulunarak, kontenjan ya da puan yetersizliği nedeniyle Tarsus ilçesine atanamaması durumunda zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı olarak resen atanmasının söz konusu olamayacağı, zorunlu çalışma yükümlüsü olup, eşi farklı il ya da ilçede çalışan öğretmenlerden 2015 yılı mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşinin bulunduğu il/ilçeye yer değiştirme talebinde bulunacağına dair dilekçe istendiği; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin 10-16 Haziran 2015 tarihleri arasında başvurularının alındığı, aynı tarihler arasında mazereti olan öğretmenlerden de zorunlu çalışma yükümlülüğü erteleme belgelerinin istendiği, erteleme belgeleri alınan öğretmenlerden Duyuru'nun 15. maddesi gereğince dilekçe alındığı, işlemin hukuki gerekliliğe istinaden ve kamu yararı gözetilerek tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, 2011 yılında ilk atama yoluyla Adana ili, . Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine sağlık bilgisi öğretmeni olarak atanmış, 2012 yılında, eşinin Mersin ili, . Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığından bahisle eş durumu mazereti nedeniyle aynı il, . Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yer değişikliği suretiyle atanmıştır.

Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesi gerekçe gösterilerek, davacıdan, 09/06/2015 tarihinde, bir sonraki özür grubu atama döneminde Mezitli ilçesinden, eşinin görev yaptığı Tarsus ilçesine tayin istemeyi kabul ettiğine dair taahhütname alınması üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

1709 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlerin bölge hizmeti" başlıklı 46. maddesinde, öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmanın esas olduğu, hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Atama" başlıklı 37. maddesinin 3. fıkrasında, "Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır." hükmü, 4. fıkrasında ise, "Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yer değiştirme suretiyle atanma" başlıklı 72. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır." hükmü, 2. fıkrasında ise, "Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir." düzenlemesi bulunmaktadır.

25/06/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı değişik 12. maddesinde, "Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. ...", "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı değişik 14. maddesinde ise, "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, ... c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, ... atanması suretiyle yapılabilir. ..." hükümlerine yer verilmiştir.

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesinde, "(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır. (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder. (3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazereti veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır. ... (8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz... ...", "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 45. maddesinde, "(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden; a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, ... zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.", "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında ise "Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." düzenlemeleri bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

A- Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 15. maddesi yönünden;

Duyuru'nun dava konusu 15. maddesi, "Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir İl'de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenlerin eşlerinin bulunduğu yere 2015 mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan mazeret durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına Bakanlıkça resen atanacaktır." şeklindedir.

Dava konusu düzenleme ile, eş durumu mazereti bulunan ve eşleri farklı il veya ilçede görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecekleri, ancak 2015 mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunmaları gerektiği ve mazeret durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanların resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanacaklarının kurala bağlandığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi hükümlerine göre, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere yapılmak suretiyle gerçekleştirileceği açıktır.

Bu durumda, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeye tabi öğretmenlerden eş durumu mazereti bulunanlara yönelik getirilen, bu durumdaki öğretmenlerin hangi kapsamda yer değiştirme yapacağına yönelik tercihlerinin gözetildiği, aile birliklerinin aynı yerde sağlanması amacını haiz, personel planlaması çerçevesinde hazırlandığı, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu değerlendirilen düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

B- 09/06/2015 tarihinde, davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlem yönünden;

Olayda, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan davacının, 2012 yılında, eşi Mersin ili, . ilçesinde Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığından bahisle eş durumu mazereti gözetilerek aynı ilde olan, ancak . ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atamasının yapıldığı, fakat davacının, eşinin görev yaptığı yere atanamaması nedeniyle mevzuatta ifadesini bulan aynı yerde aile birliğinin sağlanması hususunun fiilen gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, davacının ve eşinin görev yaptığı yerlerin farklı olması sebebiyle, davacının görev yaptığı Mezitli ilçesinde eş durumu mazeretinin devam ettiğinden bahisle kalması mümkün değildir.

Bu durumda, hukuka uygun olduğu saptanan Duyuru'nun 15. maddesi uyarınca, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunmayan davacıdan, mazeret durumundan yer değiştirme döneminde, eşinin görev yaptığı ilçeye tayin istemeyi taahhüt ettiği yolundaki beyanının alınmasına yönelik işlemde, hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu bireysel ve düzenleyici işlemin iptali yolundaki Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarelerin temyiz isteminin kabulüne;

2.Dava konusu bireysel ve düzenleyici işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 23/12/2020 tarih ve E:2016/1122, K:2020/3594 sayılı kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

4.Kesin olarak, 01/11/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Dava konusu Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun dayanağı olan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, aile birliği mazeretinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar zorunlu çalışma yükümlülüklerinin erteleneceğinin belirtilmesine karşın; Duyuru'nun 15. maddesinde, eşiyle aynı ilde fakat farklı ilçede görev yapanlara istekleri dışında, eşlerinin bulunduğu yere 2015 yılı mazeret durumu yer değiştirme döneminde, zorunlu olarak yer değiştirme isteğinde bulunmaları gerektiği, bu istemde bulunmamaları durumunda ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına resen atanacakları belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki kadrolara naklen atayabilirler." hükmü,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesinin (C) fıkrasında ise, bu maddenin (A), (B) fıkralarında yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvillerinin mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirileceği, yukarıda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurların ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunacağı hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri uyarınca, idare tarafından lüzumu halinde il içinde nakilleri her zaman mümkün bulunan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlere, dayanağı Yönetmeliğe aykırı olarak farklı ilçelerde görev yapan eşleri nedeniyle tayin talep etme zorunluluğu getirilmesine yönelik dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Daire kararının, dava konusu Duyuru'nun 15. maddesinin iptali yolundaki kısmının, yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyorum.

KARŞI OY

XX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın dava konusu düzenlemenin iptali yolunda verilen kısmının onanması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyoruz.

KARŞI OY

XXX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın 09/06/2015 tarihinde, davacıdan taahhütname alınması işlemine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın dava konusu bireysel işlemin iptali yolunda verilen kısmının onanması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyoruz.

KARŞI OY

XXXX- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dilekçeler üzerine ilk inceleme" başlıklı 14. maddesinin 3/d bendinde; dilekçelerin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, usul hukukunun en temel ilkelerinden biri olan "taleple bağlılık ilkesi" uyarınca, idari yargı yerleri davacının istemi ile bağlı olup, istemi genişletecek veya daraltacak biçimde karar vermelerine imkan bulunmamaktadır.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; davanın, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün . tarih ve .sayılı yazısı ekinde bulunan Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak 09/06/2015 tarihinde davacıdan alınan taahhütnamenin iptali istemiyle açıldığı; davacı tarafından, "09/06/2015 tarihinde alınan taahhütnamenin iptali" istenildiği halde, davanın bu kısmının konusu "09/06/2015 tarihinde, davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali" olarak belirlenerek hakkında iptal davasına konu olabilecek karar verildiği ve söz konusu taahhütname üzerine dava hakında kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemde tesis edilmediği görülmektedir.

Bu durumda, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olmayan "09/06/2015 tarihinde davacıdan alınan taahhütnamenin iptali" istemi hakkında incelenmeksizin ret kararı verilmesi gerekir iken, işin esası incelenerek karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmadığından, kararın "09/06/2015 tarihinde, alınan taahhütnamenin alınmasına ilişkin işlemin iptaline" ilişkin kısmının bu gerekçeyle bozulması gerektiğinden, işin esası incelenerek verilen çoğunluk kararına katılmıyorum