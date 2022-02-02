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Kamu bankalarının genel müdürleri Bursa'da iş dünyası ile buluştu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bu yıl dünya ticaret hacminin yüzde 6 civarında artacağının, petrol ve emtia fiyatlarının geçen seneye göre makul seviyeye ineceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Şubat 2022 18:05
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Kamu bankalarının genel müdürleri Bursa'da iş dünyası ile buluştu

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü de yürüten Çakar ile diğer kamu bankaları Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "İş Dünyası Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Çakar, toplantıda yaptığı konuşmada, son 2-3 yılın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.

Bu süreçte üretimin aksadığını, tedarik zincirinin bozulduğunu ve ilk vakanın görüldüğü Çin'den diğer ülkelere girdi mal ve ara malı transferinin konteyner bulamama nedeniyle yapılamadığını anımsatan Çakar, otomotiv sektöründeki küresel çip krizinin devam ettiğini dile getirdi.

Çakar, bunun yansımalarının görüldüğünü ifade ederek, "Pandemi çıktığında tüm ülkelerin temel kaygısı, 'Üretimimizi devam ettirelim, istihdamımızı sağlayalım ve kendi ekonomimiz ile piyasanın işleyişini sağlayalım.' Herkesin temel derdi bu oldu. 'Bankacılık sektöründe paranın sirkülasyonu ve akışını ödeme sitemindeki işleyişi sağlayalım.' Tüm ekonomiler istihdamı ve üretimi korumak adına makul bir büyüme içine girelim' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ticaret hacminin her yerde daraldığına dikkati çeken Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G-20 ülkeleri içinde Çin yüzde 3,2 büyüme kaydetti. Bizim ülkemiz yüzde 1,8 oranında büyüdü pandemi döneminde. 2021 yılına gelince baskılanmış dış taleple birlikte, ihracatın artmasıyla bizim ülkemizde büyüme farklı noktalara geldi. 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 21,4 büyüdük. Toplamda bu sene (2021 yılı) yüzde 10 civarında, henüz tam açıklanmadı ama büyüme olacak. Bizim gibi ülkelerde büyüme çok önemli çünkü genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu bizim için büyük bir artı ve avantaj. Çünkü yeniliğe ve inovasyona hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Bunun için belli bir büyümeyi sağlamanız lazım. İstihdamı korumak adına her sene bu ülke yüzde 5 büyümek durumunda. 2022 yılında öngörülen büyüme yine orta vadeli planda yüzde 5 civarında. Biz 2020-2021 yıllarında bütün emsallerimize ve gelişmekte olan ülkelere göre pozitif ayrışan bir ülke olduk. 2022 yılında aynı husus devam edecek."

- "Dünyadaki büyüme oranının yüzde 4,4 olacağını öngörüyoruz"

Omicron varyantının etkilerinin dünyadaki yansımalarına da değinen Çakar, aşılamanın her ülkede aynı hızda olmadığına vurgu yaptı.

Alpaslan Çakar, şunları kaydetti:

"Maalesef gelişmiş ülkelerdeki yüksek borçluluk oranına karşı bizim ülkemizde borçluluk oranı diğer ülkelere nazaran hem hane halkı hem kamu hem de özel sektör olarak gelişmiş ülkelere göre çok daha makul bir noktadayız. Dış ticaretteki korumacılık eğilimi devam ederken biz küresel büyüme, dış talebin artması, aşılama oranının artması, enflasyonda baz etkisi ve pandemi dolayısıyla artışların yönetilebilir olması ve eğilimin aşağı yönlü olması münasebetiyle önümüzdeki yılda (2022 yılı) dünyadaki büyüme oranının yüzde 4,4 olacağını öngörüyoruz. IMF'nin öngörüsü de bu şekilde. Dünya ticaret hacminin bu sene yüzde 6 civarında olacağı ve artacağı öngörülmekte. Petrol ve emtia fiyatlarının bir önceki yıla göre makul seviyeye ineceği öngörülmektedir. Ülkemizde de hakeza büyüme bu dünya örneğinin biraz daha üzerinde yüzde 5 civarında hatta daha da yukarıda olacağını öngörmekteyiz.

Bankacılık sektörü olarak öz kaynak yapısı, bilançomuzun sektörel dağılımı, yurt dışı borçlanma kabiliyetimiz, mevduat kompozisyonumuz, Türk bankacılık sektörünün yönetim kadrosu gerçekten çok tecrübeli ve dijital altyapısı, ürün çeşitliliğiyle 2022 yılında da üreten, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan tüm reel sektör ve tüm ortaklarımızla olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yeşil mutabakat, yeşil finansman konusu çok önemli. Gerek TBB'den alınan aksiyonlar, gerekse en son Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen Paris İklim Anlaşması'nın uluslararası camiadan artık kredi bulunması, iklim konularının ön plana çıkması dikkate alındığında ülkenin yüzde 5 büyümesini sağlayacak şekilde, istihdamı koruyacak şekilde biz sektör olarak reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz."

Çakar ayrıca, Bursa'nın İSO 500'de 19 firmasının bulunduğunu ve ülke geneline oranla ürün çeşitliliği ve katma değerle öne çıktığını aktardı.

- "Amacımız birlikte büyümek"

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak her zaman reel sektörle finans dünyası arasındaki yakın iş birliğini önemsediklerini belirtti.

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Bunun, özellikle ülke ekonomisinin gidişini ve toplumsal refahın artırılması açısından hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna yürekten inandıklarını bildiren Üstünsalih, şöyle devam etti:

"2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle bu çalışmaları istediğimiz sıklıkla devam ettiremedik ancak bu süreçte yürüttüğümüz kampanyalar ile iş dünyamızın yanında olmaya gayret ettik. Son 2 yılda kredi ve destek ürünleriyle küresel ümitsizlikler nedeniyle zorlanan işlemelerimizin güvenli bir limanı olduk. Bu olağanüstü dönemde daha da güçlenen bağlarımız iş birliklerimizin uzun dönemde derinleşmesini sağlayacaktır. Vakıfbank olarak kurulduğumuz günden bu yana ana hedefimiz her zaman ülke ekonomimize toplumsal kalkınmaya değer katmak oldu. Amacımız birlikte büyümek, haliyle ülke ekonomimize kalkınmaya ve gelişime katkıda bulunmak. Bu yüzden imalatı ve istihdamı desteklemek ana hedefimiz. Sizlerin bu yolda atacağınız her adımda Vakıfbank her zaman yanınızda olacak."

Bursa'nın bugün de birçok sektörde liderliğini üstlendiğini anlatan Üstünsalih, "Bursa üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Vakıfbank olarak 32 şubemizle 450 çalışanımızla sizlerin yanında olmaya devam ettik. Her yıl desteklerimizi artırdık. Yıl sonu itibarıyla 17 milyar lirayı aşkın kredi kullandırdık." açıklamasında bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Bursa'da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade etti.

Bursa'da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktaran Arslan, "Sadece geçen sene Halk Bankası olarak Bursa'ya 6 milyar 840 milyonluk bir kredi kullandırmış, destek vermişiz. Önümüzdeki yıl için tam 10 milyar lira kaynak ayırdık Bursa'ya. Bunu da uygun maliyetlerle kullandıracağız." diye konuştu.

Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik ile iş insanları da katıldı.

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