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Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da 21 Şubat'ta başlayan ve binin üzerinde akademisyenin katıldığı Türkiye'nin ilk İklim Şürası'nın kapanış programında konuştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Şubat 2022 20:57
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Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek sonuç bildirgesine ilişkin Bakan Kurum, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak." dedi. Kurum, "İklim seferberliğine tüm dünyayı çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şürası'nın kapanış töreninde, Bakan Kurum'un başkanlığındaki divan toplandı. Şürada ortaya çıkan tavsiye kararlarının okunmasının ardından Bakan Kurum, 217 maddelik tavsiye kararlarını oylamaya sundu.

Kurum, tavsiye kararlarının oy birliği ile kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleyi merkezine alan, Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek önerilere imza atan İklim Şürası'na emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk İklim Şürası'nı, bilim insanlarından çiftçilere, kamu kurumları ve özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden iklim elçilerine kadar seçkin bir toplulukla gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, "İklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde vatandaşımızın katıldığı 26 farklı etkinlikle Türkiye'nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi olmuş İklim Şüramızın kapanış toplantısını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, açılışını "gençlik oturumu" ile yaptıkları Şürada, 209 üniversiteli iklim elçisinin kendisini geleceğe dair umutlandırdığını belirterek, "Şunu gururla ifade etmek isterim ki İklim Şüramız, bilim insanlarımızın yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı hem de pratikte Cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine sahne olmuştur." ifadesini kullandı.

Gençlerin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Gençler, 210'uncu iklim elçisi olarak sizlerin ağabeyi ve yol arkadaşı olarak hep yanınızda olacağım. İklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü sizler yapacaksınız. Sizlere inanıyor, güveniyorum, her zaman yanınızdayım. Her birinize katkılarınızdan, verdiğiniz heyecandan, coşkudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeledeki varlığınızla artık çok daha güçlüyüz, çok daha inançlıyız. İyi ki varsınız gençler, iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz."

"Siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik"

İklim Şürası'nda "yeşil kalkınma" ve "2053 net sıfır emisyon" hedeflerine ve ulusal katkı beyanının düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttüklerini anlatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak konular konuşulurken diğer yandan sera gazı azaltımını tüm sektörlerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemek, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 ayrı komisyonumuz, çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde tamamladı."

Kurum, bu çalışmaların yanı sıra alanında uzman yerli ve yabancı isimlerle zengin içeriklerle paneller düzenlediklerini belirterek, "Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren İklim Şüramızda, iklim değişikliğiyle mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulama takvimi için bir öncü kaynak olacak"

Bakan Kurum, Şürada, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve yeşil kalkınma hamlesine dair çok önemli kararlar alarak yepyeni projeksiyonlar oluşturduklarını, sonuç bildirgesini de bu projeksiyonlara uygun şekilde hazırladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek sonuç bildirgesine ilişkin Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak. Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak. Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak. Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak. İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı olacak. Düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojilerinin, enerji verimliliği sağlayan yüksek performanslı inovatif malzeme tasarımlarının geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir yöntem sunacak."

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İklim değişikliğiyle hem mücadele edilmesi hem de buna uyum sağlanması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum, bu uyumun günübirlik bir aksiyon olarak görülmemesi, baştan sona bir yaşam kültürü, bir davranış biçimine dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, sadece her şey yolunda giderken değil, kötü gittiğinde de hayat tarzının sürdürülebilir kılınması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığı 'daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine' çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Şu cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, dur durak bilmeden canla başla çalışmalıyız. Tüm dünyada, her yüz gıdadan 33'ü çöpe gitmektedir. Halbuki bugün dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla mücadele etmektedir. Bu da 821 milyon insanın her gece yatağına aç girmesi demektir. Halbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetmektedir. Bu felaketi durdurmak için tasarrufu ilke edinen, israftan kaçınan işlerden yana tavır koyacağız. İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz."

En büyük miras; çocukların savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür

Kurum, geleceğe bırakılacak en büyük mirasın doğal kaynakları korunmuş yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülke, tertemiz bir dünya olduğunu belirterek, "Çocuklara bırakacağımız en büyük miras, çocukların savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 76'sı öncelikli olmak üzere 217 karara imza atan komisyon başkan ve üyelerine, yolu aydınlatan bütün katılımcılara teşekkür ederek, "Yeşil Kalkınma'nın Lider Ülkesi Türkiye hedefinin önderi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kurum, programa çevrim içi veya fiziken katkı sunan, zaman ayıran ve düzenlenmesinde emeği geçen bütün çevre dostlarına, doğaseverlere, iklim dostlarına da sevgilerini ve saygılarını sunduğunu söyledi.

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