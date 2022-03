Bu belediyede 26 müdürlüğün 13'ünün başında kadınlar var

Kadıköy Belediye'nin çevre yönetimi ve iklim değişikliği, imar ve şehircilik, insan kaynakları ve eğitim, mali hizmetler, özel kalem, park ve bahçeler, plan ve proje, ruhsat ve denetim, sağlık, sosyal destek hizmetleri, teftiş kurulu, yapı kontrol, yazı işleri müdürlüğünü kadınlar yönetiyor. Bir belediye teknik başkan yardımcısı ve iç denetim başkanı ile birlikte toplam 15 kadın yöneticisi bulunan Kadıköy Belediyesi'nde, personelinin yüzde 32'sini kadınlar oluşturuyor.

Vatandaşların yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Başkan Yardımcısı Gül Coşkun, "Kapıdan giriyor şöyle bir bakıyor, şaşırıyor 'Siz misiniz başkan yardımcısı' diyor 'Evet' diyorum. 'Aa kadın bir başkan yardımcısı olduğunu bilmiyordum' diyor" şeklinde açıkladı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen Turan da "Ruhsat müdürüyle görüşmek istiyorum diyorlar. Benim diyorum 'Aa' diye bir tepki alıyorum" dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nurhan Aslan,"Kadın dostu belediyeyiz" diyerek yapılan çalışmalara dikkat çekerken, Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürü Aynur Şule Sümer de "En başarılı, en güçlü çevreciler kadınlardan çıkıyor" diye ekledi.

Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu, "Pek çok kimsenin sabır göstermediği konularda kadınlar daha sabırlı" diye konuştu.

Kadınların hem belediyede hem de iş dünyasındaki varlıklarının önemini hatırlatan İç Denetim Birim Başkanı Tülün Öztürk, "Riskleri düşünmek gerekiyor. Üç boyutlu düşünmek gerekiyor" dedi.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen Turan, "Özgür, cesaretli, çalışkan, daha sabırlı, eşitlikçi ve detaycı bir yapımız var" derken, Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun kadınların daha sağlıklı ve güvende bir hayat sürmelerinin önemine dikkat çekerken, İmar ve Şehircilik Müdürü Bihterin Güven de, "Amacımız kadınlarla erkeklerin hak ve özgürlük olarak aynı seviyede olmasını sağlamak" dedi.

Yazı işleri Müdürü Ayten Genç de, "Kadınların daha özgür konuşacağı, daha mutlu olacağı bir hayat olsun istiyorum" mesajını verdi.

Özel Kadem Müdürü Sevnur Yıldırım Doğan, kadınların iş gücündeki varlığı için, "Biz kadın olduğumuz için burada değil niteliklerimizden dolayı burada olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Müdürü Duygu Adıgüzel de, "Biz kadınlar her alanda üretmeye, çalışmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" derken, Teftiş Kurulu Müdürü Naciye Kösoğlu, "Kadınlarımızı güçlü, çağdaş ve eğitimli bireyler olarak yetiştirmeliyiz ki geleceğimiz daha aydınlık ve çağdaş olsun" mesajını verdi.

Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, "Kadınların iş hayatında toplumda en başta ailede var olmaları ve artık gerçekten kadınların şiddetin ya da ayrımcılığın değil ekonomik sosyal ve girişimcilik konuların konuşulmasını istiyorum. Umarım böyle olur" dedi.

Mali Hizmetler Müdürü Hafize Karakaya ise, "Kadının başaramayacağı bir şey yok ama işte Türkiye şartlarında ne kadar yapabiliyorlar nasıl yapabiliyorlar o da meçhul" diye konuştu.

Yapı Kontrol Müdürü Feyza Gül Baykara, "Kadınların sosyal ve siyasi her anlamda geliştirilmesini sağlayan bir anlayış. Kadıköy belediyemiz gibi kamuda ve özel sektörde daha çok kadın yönetici görmek en büyük hayalim" dedi.

