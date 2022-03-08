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Bu belediyede 26 müdürlüğün 13'ünün başında kadınlar var

İstanbul'un en yüksek kadın nüfusuna sahip olan Kadıköy'de, yerel yönetim karar mekanizmaları kadınlara emanet. Toplumsal cinsiyet eşitliğini en üst noktaya taşıyan belediyede yönetim kademelerinde 15 kadın yönetici bulunuyor. Kadıköy Belediyesi'nde 26 müdürlüğün 13'ünün başında kadınlar var

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Mart 2022 22:54
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Bu belediyede 26 müdürlüğün 13'ünün başında kadınlar var

Kadıköy Belediye'nin çevre yönetimi ve iklim değişikliği, imar ve şehircilik, insan kaynakları ve eğitim, mali hizmetler, özel kalem, park ve bahçeler, plan ve proje, ruhsat ve denetim, sağlık, sosyal destek hizmetleri, teftiş kurulu, yapı kontrol, yazı işleri müdürlüğünü kadınlar yönetiyor. Bir belediye teknik başkan yardımcısı ve iç denetim başkanı ile birlikte toplam 15 kadın yöneticisi bulunan Kadıköy Belediyesi'nde, personelinin yüzde 32'sini kadınlar oluşturuyor.
Vatandaşların yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Başkan Yardımcısı Gül Coşkun, "Kapıdan giriyor şöyle bir bakıyor, şaşırıyor 'Siz misiniz başkan yardımcısı' diyor 'Evet' diyorum. 'Aa kadın bir başkan yardımcısı olduğunu bilmiyordum' diyor" şeklinde açıkladı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen Turan da "Ruhsat müdürüyle görüşmek istiyorum diyorlar. Benim diyorum 'Aa' diye bir tepki alıyorum" dedi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nurhan Aslan,"Kadın dostu belediyeyiz" diyerek yapılan çalışmalara dikkat çekerken, Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürü Aynur Şule Sümer de "En başarılı, en güçlü çevreciler kadınlardan çıkıyor" diye ekledi.
Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu, "Pek çok kimsenin sabır göstermediği konularda kadınlar daha sabırlı" diye konuştu.
Kadınların hem belediyede hem de iş dünyasındaki varlıklarının önemini hatırlatan İç Denetim Birim Başkanı Tülün Öztürk, "Riskleri düşünmek gerekiyor. Üç boyutlu düşünmek gerekiyor" dedi.
Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen Turan, "Özgür, cesaretli, çalışkan, daha sabırlı, eşitlikçi ve detaycı bir yapımız var" derken, Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun kadınların daha sağlıklı ve güvende bir hayat sürmelerinin önemine dikkat çekerken, İmar ve Şehircilik Müdürü Bihterin Güven de, "Amacımız kadınlarla erkeklerin hak ve özgürlük olarak aynı seviyede olmasını sağlamak" dedi.
Yazı işleri Müdürü Ayten Genç de, "Kadınların daha özgür konuşacağı, daha mutlu olacağı bir hayat olsun istiyorum" mesajını verdi.
Özel Kadem Müdürü Sevnur Yıldırım Doğan, kadınların iş gücündeki varlığı için, "Biz kadın olduğumuz için burada değil niteliklerimizden dolayı burada olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sosyal Destek Müdürü Duygu Adıgüzel de, "Biz kadınlar her alanda üretmeye, çalışmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" derken, Teftiş Kurulu Müdürü Naciye Kösoğlu, "Kadınlarımızı güçlü, çağdaş ve eğitimli bireyler olarak yetiştirmeliyiz ki geleceğimiz daha aydınlık ve çağdaş olsun" mesajını verdi.
Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, "Kadınların iş hayatında toplumda en başta ailede var olmaları ve artık gerçekten kadınların şiddetin ya da ayrımcılığın değil ekonomik sosyal ve girişimcilik konuların konuşulmasını istiyorum. Umarım böyle olur" dedi.
Mali Hizmetler Müdürü Hafize Karakaya ise, "Kadının başaramayacağı bir şey yok ama işte Türkiye şartlarında ne kadar yapabiliyorlar nasıl yapabiliyorlar o da meçhul" diye konuştu.
Yapı Kontrol Müdürü Feyza Gül Baykara, "Kadınların sosyal ve siyasi her anlamda geliştirilmesini sağlayan bir anlayış. Kadıköy belediyemiz gibi kamuda ve özel sektörde daha çok kadın yönetici görmek en büyük hayalim" dedi.

Kadın müdürlerden 8 mart mesajı var
Başkan Yardımcısı Gül Coşkun, "Türkiye'de kadın yöneticilerin daha çok olması lazım. Sırf Kadıköy'de olması yeterli değil tabi. Erkekler kadar yeterliyiz, yetkiniz. Karar verme mekanizmalarında bizim olmamız bugünden daha güzel bir Türkiye hayalini gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Umutlarını kaybetmesinler" dedi.
İmar ve Şehircilik Müdürü İsmet Bihterin Güven, "Amacımız gerek Kadıköy gerek diğer ilçelerde kadınlarla erkeklerin hak ve özgürlüklerini eşit şekilde kullanabilmesine katkı sağlamak. Benim ve diğer tüm kadınların ancak böyle mutlu olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Mali Hizmetler Müdürü Hafize Karakaya, "Kadının başaramayacağı bir şey yok. Ama işte Türkiye şartlarında ne kadar yapabiliyorlar, nasıl yapabiliyorlar mesele o. Fakat yine de kadınlar isterse her şeyi başarabilir demek istiyorum ifadelerini kullandı.
Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun, "Kadınların hiçbir şekilde ötekileştirilmediği bir 8 Mart hayal ediyorum. Aynı zamanda ücretsiz sağlık hizmetlerinin bir hak olduğunu içlerinde hissedecekleri bir 8 Mart düşlüyorum" dedi.
Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen Turan, "Her 8 Mart'ın kadınlara daha fazla hak getirmesini istiyorum. Belki de Kadıköy Belediyesi gibi kurumlarda bu koltuklarda ya da bu makamlarda bizleri gördükçe kadınlar bununla ilgili daha umutlanırlar" şeklinde konuştu.
Çevre Müdürü Aynur Şule Sümer, "8 Mart mesajım Karadeniz'de, Ege'de, Kadıköy'de ve tüm Anadolu'da daha sürdürülebilir bir yaşam için emek veren, direnen, toprağını, suyunu havasını ve doğasını koruyan tüm emekçi kadınları gelsin. En başarılı, en güçlü çevreciler kadınlardan çıkar. Tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu, "Kendimizi çok iyi yetiştirmeli, her türlü bilgiye açık olmalı, bugünümüz ve geleceğimiz için tüm bilgileri değerlendirmeli, çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. Umudumuz kendimizde olsun" dedi.
Özel Kalem Müdürü Sevnur Yıldırım Doğan, "Çok yük ve görev var ama kadınlar bunu yapar ve en güzel şekilde yapar. Çünkü çok yönlü bakabilme yetenekleri var. Kadın girdiği her ortamı güzelleştirir ve düzene sokar. Kadınlara karar alma mekanizmalarında daha cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nurhan Arslan, "Kadın dostu bir belediyeyiz. Tüm projelerimizde kadınları düşünüyoruz ve bu anlamda da belediye olarak yaptığımız birçok projede ilkleri yaşadık. Kadının özgür olduğu, şiddete maruz kalmadığı ve saygı gördüğü bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Elif Duygu Adıgüzel, "Biz kadınlar her alanda üretmeye, çalışmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" dedi.
Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, "Artık bu yüzyılda şiddetin, ayrımcılığın konuşulmadığı, kadınların her alanda aktif rol oynadığı bir 8 Mart istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yazı İşleri Müdürü Ayten Genç, "8 Mart kadınların haklarının veya kadınların sorunlarının daha çok konuşulduğu bir gün. Ülkemizde kadınların daha özgür konuşacağı ve daha mutlu olacağı bir hayat olsun istiyorum" şeklinde konuştu.
İç Denetim Birim Başkanı Tülün Öztürk, "Ülkemizde kadınlara daha çok fırsatlar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurumumuzda yaşadığımız fırsat eşitliğinin tüm ülkemizde yaşanmasını diliyorum. Umarım tüm kadınlar en kısa zamanda hayallerine ulaşabilir" dedi.
Teftiş Kurulu Müdürü Naciye Kösoğlu, "Kadıköy Belediyesi'nde kadın erkek ayrımı olmadığı için gerçekten bu işi hak eden kişiler en üst görevlere gelebiliyorlar. Önemli olan bunu hak etmek. Bu anlamda tüm kadınların hak ettikleri yerlere gelebilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yapı Kontrol Müdürü Feyza Gül Baykara, "8 Mart hayalim, kadınların sosyal ve siyasal her anlamda desteklendiği bir anlayış. Belediyemizde olduğu gibi kamuda ve özel sektörde daha çok kadın yönetici görmek en büyük dileğimiz" dedi.

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