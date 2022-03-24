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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 16:54
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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta "Konya'da tohumun geliştirilmesi", Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman "ekonomik gelişmeler" ve HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ise "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"ne ilişkin gündem dışı konuştu.

Milletvekillerin konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, vefatının 13. yılında BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet diledi. Yazıcıoğlu'nun sıradan bir kazadan değil suikast ile hayatını kaybettiğine yönelik kamuoyunda kanaat olduğunu dile getiren Dervişoğlu, beklentileri karşılayacak ve vicdanları rahatlatacak adımların atılmadığını iddia etti. Dervişoğlu, konuyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini belirterek TBMM'nin de bu beklentilere kayıtsız kalmamasını umduğunu kaydetti.

Et ve Sürt Kurumunun yaptığı zamların, serbest piyasadaki fiyatları yukarı çekeceğini, etteki KDV indirimiyle açıklanan müjdenin kısa sürdüğünü ifade eden Dervişoğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un açıklamalarını aktardı. Dervişoğlu, "Gelinen nokta ülkemiz, milletimiz açısından ziyadesiyle hazin bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşturduğu ortamla milletimizi yoksulluğa mahkum etmiştir. Akaryakıt fiyatlarına her gün zam geliyor. Ekmek ve yağ kuyrukları uzadıkça uzuyor. Vatandaşlarımız artık süt ve süt ürünlerini kilo ile değil gram ile almaya başlamıştır. Hükümetin atacağı en hayırlı adım milletin önüne sandığı getirmektir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada yaralananlara şifa diledi.

İstanbul'da görevli bir polis memurunun aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirildiğine işaret eden Oluç, "Bu kişi tutuklandı fakat İçişleri Bakanı bu kişiyle ilgili 'sıkıntılı bir tip' şeklinde ilginç bir açıklama yaptı. Bu kişinin banka hesapları tespit edildi mi? Bilmiyoruz. 'Sıkıntılı bir tip' açıklaması yeteri değil." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Seçim Kanunu Teklifi'nin, MHP ve AK Parti tarafından iki yıl tartışıldıktan sonra dün 16 saat kesintisiz çalıştırılarak komisyondan geçtiğini anımsattı. Özel, komisyonda insani şartlarda bir çalışma olmadığını, sivil toplum örgütleri ve farklı kesimlerinin görüşünün alınmadığını anlattı. AK Parti'nin de 2002'de iktidar olduğu seçimde 41 ilde kongresini yapmadığını ve TBMM'de bulunan grubu sayesinde seçime katılabildiğini dile getiren Özel, "Kendi varlığını inkar eden, varoluşsal bir çelişki yaşayan ve kendisinin yararlandığı demokratik ve ön açıcı bir hükmü bugün kaldırmaya tenezzül edenlerin nereden nereye savrulduklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, ayçiçek yağı ve et kuyruklarının oluştuğunu aktararak "Kıbrıs fatihi Ecevit'e, yaptığı çıkarma nedeniyle ambargo uygulandı. Bu ambargo nedeniyle oluşan kuyruklardan siyaset devşirdiniz. Ama şimdi ambargo yok ve beceriksizliğiniz yüzünden kuyrukları oluştu. Vebal aldınız, burnunuzdan fitil fitil gelecek." görüşünü savundu.

-"Yanlış varsa gereği yapılır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümü olduğunu anımsatarak merhuma rahmet diledi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un açıklamalarına ilişkin eleştirilere cevap veren Turan, Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere devletin bütün kurumlarının vatandaşlara hizmet için kurulduğunu vurguladı. Turan, şöyle devam etti:

"Yanlış varsa gereği yapılır. Polemiklere gerek kalmadan adımlar atılır. Ancak şahıslar üzerinden aynı konuşmaları her gün yaparak partimizin rencide edilmesini doğru bulmuyorum. Et ve Süt Kurumu üretici ve tüketici arasındaki dengeyi gözeterek piyasaya ucuz et sağlamaya çalışan güzide kurumlardan birisidir. Bununla birlikte tüm kamu görevlilerinin, sorumluluk makamında bulunanların daha dikkatli bir dil kullanmasını ve üsluplarına dikkat etmesini önemle hatırlatmak isterim. Milletimizin rahatsız olduğu her ifade bizim için de ret sebebidir. Milletimizin yanlış anlama ihtimali olan her ifade bizim içinde kabul edilmez bir ifadedir."

Turan, Seçim Kanunu teklifine ilişkin eleştirileri de doğru bulmadıklarını vurgulayarak "Bu düzenleme vatandaşların oyu daha fazla sandığa yansısın diye yapıldı. Sağlıklı, kavgasız bir yasama faaliyeti yapıldı. Teklifi muhalefetin erken seçim polemiğine malzeme vermemek için şimdi getirdik." dedi.

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