ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
İkinci ara tatil sona eriyor
İkinci ara tatil sona eriyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Gıdayı yazılımla güvenceye alalım
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Etkili yağış geliyor
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Enflasyon karşısında yenilmediler! Borsa ve konut kazandırdı
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, Türkiye'nin artan ihracatına karşılamak için fabrikaların üretimini artırdığını ancak Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların eleman sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Nisan 2022 12:10
Yazdır
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, ülkenin artan ihracatı nedeniyle firmaların üretimde kapasite artırmaya başlamasıyla birlikte Trakya'da bulunan 24 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmaya başladığını söyledi. Trakya'nın ulaşım, Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle cazibesinin olduğunu belirten Noyan, şunları söyledi:

"Bölgeye olan talebin artması ile daha önce pek görmediğimiz ve duymadığımız, radyo, yerel gazeteler, servis araçları, sosyal medya ve fabrika duvarlarına asılan eleman aranıyor, ilanlarını çok sık duymaya ve görmeye başladık. Pandemi sonrası çarkların dönmeye başlamasıyla ihracatta meydana gelen artış üretimde kapasite artışı için sanayicilerimizi yeni yatırımlar yapmaya yöneltti. Ayrıca Çin'de enerji sıkıntısı nedeniyle oluşan üretimin daralmasına yol açan bu durum da Avrupa'da bazı sektörlerin ülkemizi tercih etmesine neden oldu. İstanbul'da sanayi arsa fiyatlarındaki büyük değer artışı nedeniyle sanayiciler Trakya Bölgesi'ni tercih ederek yatırımları bölgemizde yapmaları da personel ihtiyacının oluşumuna neden oldu. Özellikle hizmet sektöründe, part time çalışan öğrencilerin memleketlerine dönerek online eğitim görmeleri bölgede personel açığı oluşturdu. Üniversite mezunlarının istihdam konusu halen sıkıntılı, burada meydana gelen yığılma işçi talebinde ihtiyacın artmasına yol açtı. Özellikle bölgemizde tekstil gibi emek yoğun sektörlerdeki yatırım artışı da personel ihtiyacı oluşturmaktadır."

'PERSONEL İHTİYACIMIZDA SIKINTI YAŞIYORUZ'

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, Tekirdağ'daki 14 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığını söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcıların hava, deniz ve demir yolu ulaşamındaki kolaylık ve Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle bölgenin talep gördüğünün altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Gerek yurt dışından, gerek yurt içinden sanayicilerimiz, yatırımcılarımız bir hayli bölgemize rağbet göstermekte. Bu vesileyle bu sebeple gelen yatırımcılarımıza en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi maalesef mavi yaka ve gri yaka dediğimiz teknik, teknisyen personel ihtiyaçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz. Hep birlikte bunu maalesef şu şimdilik en büyük sıkıntımız personel. Şu an hem en hızlı çözebileceğimiz bizim de desteklediğimiz ve bizim de memnuniyetle karşıladığımız OSB'lerimizdeki eksik OSB'lerdeki okulların yapılması. Mevcut OSB'lerdeki kapasitelerin artırılmasıyla birlikte OSB'lerimizin ihtiyacı olan mavi yaka, gri yaka ihtiyaçlarımızı buradan karşılamak. Burada daha kalifiye personel yetişmesini sağlamak. Orada okuyan kardeşlerimizin direkt okuldan mezun olduğu zaman işinin hazır olması. Ya da orada iş yapan firmalarımızın personel sıkıntısı çekmemesi demek. Bizim için en öncelikli konu bu. Bunu bir an önce okullarımızın yapılması. Buradaki gerek devletimiz tarafından gerek özel müteşebbis tarafından bu okullarımız yapılarak hızlı bir şekilde OSB'lerimizin en azından en azından bu personel sıkıntısının bir an önce çözüleceğini düşünüyoruz."

'İŞKUR'A BAŞVURUN'

Doğan, firmaların sürekli İŞKUR ile irtibat halinde olduğunu belirterek, "Ben bütün iş arayan sahadaki ve dışarıdaki kardeşlerimize İŞKUR'a başvurmalarını eğer bir vasıfları ya da özel niteliklerini belirtmelerini istiyoruz. Çünkü biz İŞKUR üzerinden sürekli görüşmeler, alımlar yapıyoruz. Gerekiyorsa İŞKUR'la birlikte işbaşı eğitim programları yapıyoruz. İnsanların bir önce İŞKUR'a başvurmalarını itiyoruz. Bizim bu sıkıntımızı birlikte çözeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE MAAŞ VERİYORUZ'

Metal sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Veli Şengöz, asgari ücretin üzerinde maaş verdiklerini ancak yoğun eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Bölgemizde ara eleman sıkıntısını maalesef çok fazla yaşamaktayız. Bölgemiz Türkiye'nin ve Trakya'nın en büyük sanayi bölgelerinden bir tanesi. Bizim beklentilerimiz eleman sıkıntılarının giderilmesi. Yani mesleki eğitim okullarının arttırılması. Ben metal sektörüyle ilgileniyorum. Metal üzerine imalatlarımız var, işletmemizde çalışacak kaynakçı, tornacı, frezeci gibi elemanları yani kalifiye elemanları bulamıyoruz. Asgari ücretin üzerinde maaş veriyoruz. Fakat yine de kaliteli eleman bulamıyoruz. Yani kurslar açılmalı, mesleki eğitim okulları artırılmalı. Bunun dışında Organize Sanayi Bölgesi müdürlükleri eğitim çalışmaları yapmalı. Bu tarz eğitimlerle eleman sıkıntısı giderilebilir" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretine zam geldi
Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretine zam geldi
Tüketiciler internetten alışverişte ürün yorumlarını okuyor
Tüketiciler internetten alışverişte ürün yorumlarını okuyor
Elektrikli araç satışları 2021'de rekor kırdı
Elektrikli araç satışları 2021'de rekor kırdı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Asgari ücret gıda enflasyonuna yenildi
Asgari ücret gıda enflasyonuna yenildi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Üniversitelerde öğretim üyesi atamalarında kurulan jürilerde görevli kişiler adaylar hakkındaki değerlendirmelerini kesin kanaate bağlamalı ve çekimser görüş bildirmemelidir.
Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.