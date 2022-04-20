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Zelenski'nin Gangnam Style videosu viral oldu

Eski komedyen ve şimdiki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin popüler K-pop şarkısı Gangnam Style'ın parodisini yaptığı video Tiktok'ta viral oldu.

Kaynak : NTV
Eklenme : 20 Nisan 2022 15:39
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, popüler K-pop şarkısı Gangnam Style'ın parodisini yaptığı video Tiktok'ta viral oldu.

We Got This Covered'ın haberine göre Djuice Style adlı videoda Zelenski ve komedi grubu Kvartal95'in üyeleri yer alıyor.

Kültür-sanat ve magazin içerikleriyle bilinen haber sitesi, söz konusu videonun yaklaşık 10 yıl önce Ukraynalı şirket Djuice için hazırlandığını belirtti.

Reklamda orijinal K-pop müzik videosundaki meşhur asansör, at ahırı ve sauna sahneleri yer alıyor.

Zelenski de şarkının sahibi Psy'nin kendi müzik videosunda giydiği mavi takım elbisenin bir benzeriyle görülüyor.

"BU ADAMIN YAPTIĞI HER ŞEY MÜKEMMEL"

Independent Türkçe'nin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı olmadan önce ülkesinin en ünlü komedyeni olarak tanınan Zelenski'nin videosunu diğer Gangnam Style parodilerinden ayıransa melodinin değiştirilmiş olması. Eski komedyen ve ekibi şarkının neredeyse tamamını yeniden yorumlamış.

TikTok'ta Gemma Adam adlı kullanıcının paylaştığı video binlerce kez izlendi. Görüntüye yorum yapanlardan biri, "Bu adamın yaptığı her şey mükemmel" diye yazdı. Bir diğeriyse, "Gezegenin en havalı lideri" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Bu adam inanılmaz" derken bir diğeri de, "Hayatımda gördüğüm en iyi şey. Nokta" ifadeleriyle Zelenski'ye duyduğu hayranlığı dile getirdi.

2012'de tüm dünyada muazzam bir popülerlik kazanan Gangnam Style, YouTube'da bir milyar izlenmeyi geçen ilk video olmuştu. Psy'nin başarısı K-pop içeriklerine ve gruplarına Batı ülkelerinin kapılarını da açmıştı.

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