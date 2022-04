Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Olayda yeterlik sınavını veren davacı, yardımcılık döneminden önce aldığı sınav sonucu ibraz etmiş ancak kabul edilmemiştir.

İptal edilen hüküm:

Mali Hizmetler Uzmanları Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinde yer alan; "Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır."

İptal gerekçesi:

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı 5018 sayılı ve 657 sayılı Yasalarda, uzmanlığa atanabilmek için aranan yabancı dil şartına ilişkin belgenin, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması koşuluna yer verilmediği gibi, 375 sayılı KHK uyarınca yapılan yabancı dil sınavının beş yıl süreyle geçerli olduğu görülmektedir.

Yasal mevzuat bu şekilde olmasına karşın; 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin dava konusu hükmü, uzman yardımcılığına atanmadan önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan kişilerin, beş yıl boyunca geçerli olan puanlarının, 375 sayılı KHK'ye aykırı olarak, geçerli kabul edilmemesi suretiyle hak kaybına uğramalarına yol açacaktır.

Bu durumda, yabancı dil sınavının geçerlilik süresine ilişkin 375 sayılı KHK ile getirilen hakkın, idare tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelikle kısıtlanması söz konusu olamayacağından, yapıldığı tarihten itibaren henüz beş yıl geçmemiş olan bir yabancı dil sınavından uzmanlığa atanabilmek için yeterli puan almış bir kişinin, diğer koşulları sağladığı takdirde, geçerli olan bu puanına göre uzmanlığa atanabilmesi gerekirken, bu hakkı kısıtlayan Yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık görülmemiştir.

DAVANIN KONUSU:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan, 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Davacı tarafından, süresi içerisinde uzmanlık tezini sunduğu, sınavda 70 puan alarak başarılı olduğu ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13/03/2017 günlü, 2516 sayılı yazısında "Mali Hizmetler Uzmanlığı'na Atanmaya Hak Kazananlar" listesinde de ismi yer aldığı halde atanmadığı, 03/04/2017 tarihli başvurusu üzerine Personel Daire Başkanlığınca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne atama hususunda görüş sorulduğu, 21/07/2017 tarihli görüş yazısında iptali istenen Yönetmelik hükmü gerekçe gösterilerek olumsuz cevap verildiği, 06/09/2013 tarihinde Yabancı Dil Sınavından 70 puan (C) alarak başarılı olduğu, 04/09/2013 tarihli kararname ile uzman yardımcılığına atanarak 11/09/2013 tarihinde göreve başladığı ve uzmanlığa atanmamasına ilişkin tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu, diğer yandan, Yönetmeliğin "uzman yardımcılığı döneminde yabancı dil sınavında başarılı olmak" şartını içeren 20. maddesi hükmünün, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-41. maddesine ve 375 sayılı KHK'nın 2. maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMALARI

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı:

İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunda görev yapan davacının, 3. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik olarak Bakanlıkça 18/02/2017 tarihinde yapılan yeterlik sınavına katılarak başarılı olduğu, daha sonra Bakanlık tarafından kamu idarelerine yazılan 13/03/2017 günlü, 66017007-170.08.03-2516 sayılı genel yazı ile söz konusu yeterlik sınavında başarılı olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hakkında Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 20'nci ve 21'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılması ve sonuçlarından Bakanlıklarına bilgi verilmesinin istenildiği, anılan yazıya istinaden İstanbul Üniversitesi tarafından yazılan 19/04/2017 tarihli ve 69245 sayılı yazıda ise Strateji Geliştirme Başkanlığında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapan ve Bakanlıklarınca yapılan yeterlik sınavında başarılı olan davacının, Mali Hizmetler Uzmanlığına atanabilmek için gerekli olan dil şartını idarelerine atanmadan önceki bir tarihte sağladığından bahisle Mali Hizmetler Uzmanı kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda Bakanlıklarından görüşü istenildiği, Bakanlıkça söz konusu idareye yazılan 21/07/2017 günlü, 70451396-170.03- 6335 sayılı cevabi yazıda; Davacının yabancı dil belgesini 06 Eylül 2013 tarihinde aldığı, buna karşın Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosundaki görevine 11 Eylül 2013 tarihinde başladığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 20'nci maddesine göre Mali Hizmetler Uzmanı Kadrosuna atanabilmek için dil yeterliliği belgesinin "uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması" koşuluna bağlandığı ve bu çerçevede sunmuş olduğu belgenin süre açısından geçerli olmadığının değerlendirildiği,

657 sayılı Kanun'un Ek 41'inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır." hükmü ile madde kapsamındaki uzman yardımcılarına, yabancı dil şartını sağlamaları için yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık bir süre tanındığının anlaşıldığı, bununla birlikte maddede; uzmanlığa atanma için gerekli olan yabancı dil düzeyine ilişkin belgenin geçerlik süresiyle ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği, başka mevzuata da atıfta bulunulmadığı,

657 sayılı Kanun'un Ek 41'inci maddesinin altıncı fikrası uyarınca Devlet Personel Başkanlığının da görüşü alınarak Bakanlıkça Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin hazırlandığı ve anılan Yönetmeliğin, 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin 20'nci maddesi ile yeterlik sınavında başarılı olan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmelerinin, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlandığı, söz konusu düzenleme ile 657 sayılı Kanun'un Ek 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmeyen ve tereddüt oluşturan hususların açıklığa kavuşturulduğu, davacının iddia ettiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde, yabancı dil sınavları için öngörülen beş yıllık geçerlilik süresinin, maddede sayılan personele yapılacak yabancı dil tazminatı ödemeleri bakımından geçerli olacağı ve bu anlamda 657 sayılı Kanun'un Ek 41'inci maddesi kapsamında uzmanlığa atanma açısından kabul edilmesinin mümkün olmadığı, dava konusu Yönetmelik hükümleri ve bu hükümlere göre tesis edilen işlemlerin tamamen hukuka uygun olduğu savunulmaktadır.

2-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü:

Usule Yönelik İtirazlar:

Davaya konu olayın oluş tarihi, davacının itiraz dilekçesi, itiraz dilekçesinin red tarihi ve davanın açılış tarihi bir bütün olarak gözetilerek, davanın 2577 sayılı Yasa'da öngörülen süreler içerisinde açılmadığı, ayrıca ilgi birimlerden gelen yazılarda, davacının 17/09/2017 tarihinde yapılan yabancı dil sınavına girerek 70 (C) puan düzeyinde puan aldığı ve Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosunda atamasını içeren 06/10/2017 tarihli dilekçesi üzerine 10/10/2017 günlü, 378952 sayılı Rektörlük Oluru ile Rektörlük Teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 5. derece Mali Hizmetler Uzmanı kadrosuna ataması yapıldığı belirtildiğinden, menfaat yokluğu nedeniyle de davanın reddi talep edilmektedir.

Esasa İlişkin İtirazlar:

Mali Hizmetler Uzmanları Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinde yer alan; "Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır." hükmü ile Uzman Yardımcısı unvanının sona ermesi için, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından Uzman Yardımcılığı döneminde "C" düzeyinde puan alınması gerektiği ve sonrasında ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şartların da tamamlanmasıyla birlikte Mali Hizmetler Uzmanı kadrosuna atanılabileceği açıkça belirtilmiş olup, atamanın yapılabilmesi için gerekli olan dil yeterliliğinin uzman yardımcılığı döneminde alınması arandığından, davanın reddi gerektiği, dava dilekçesinde her ne kadar bu hükmün üst normlara aykırı olduğu iddia edilmiş ise de, üst normlarda bu hükmü engelleyici bir düzenleme olmadığından, normlar hiyerarşisine aykırı bir durumun bulunmadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Davacının, davalı Rektörlüğün 10/10/2017 tarihli Oluru ile Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atandığı anlaşıldığından; davacının bu kadroya atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin iptali istemi hakkında karar verilmesine yer bulunmadığı yolunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali istemi yönünden ise;

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı 5018 sayılı ve 657 sayılı Yasalarda, uzmanlığa atanabilmek için aranan yabancı dil şartına ilişkin belgenin, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması koşuluna yer verilmediği gibi, 375 sayılı KHK uyarınca yapılan yabancı dil sınavının beş yıl süreyle geçerli olduğu görülmektedir.

Yasal mevzuat bu şekilde olmasına karşın; 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin dava konusu hükmü, uzman yardımcılığına atanmadan önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan kişilerin, beş yıl boyunca geçerli olan puanlarının, 375 sayılı KHK'ye aykırı olarak, geçerli kabul edilmemesi suretiyle hak kaybına uğramalarına yol açacaktır.

Bu durumda, yabancı dil sınavının geçerlilik süresine ilişkin 375 sayılı KHK ile getirilen hakkın, idare tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik ile kısıtlanması söz konusu olamayacağından, yapıldığı tarihten itibaren henüz beş yıl geçmemiş olan bir yabancı dil sınavından uzmanlığa atanabilmek için yeterli puan almış bir kişinin, diğer koşulları sağladığı takdirde, geçerli olan bu puanına göre uzmanlığa atanabilmesi gerekirken, bu hakkı kısıtlayan Yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptaline hükmedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

Dava, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapan davacının, Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan, 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, davalı Rektörlüğün 10/10/2017 tarihli Oluru ile Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atandığı anlaşıldığından; davacının bu kadroya atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlem yönünden bir karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali istemine gelince:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Uzman istihdamı" başlıklı Ek 41. maddesine dayanılarak çıkarılan 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Uzmanlığa atanma" başlıklı 20. maddesi, "Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır." Hükmünü içermektedir.

5018 sayılı Kanun'un 60. maddesinde, Mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak şartlarının aranacağı, özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usül ve esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanun'un Ek 41. maddesinde ise "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde ise, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebileceği, ödenecek yabancı dil tazminatının farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavların beş yıl süreyle geçerli olduğu, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyelerinin bir alt düzeye inmiş sayılacağı, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatlarının kesileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmünün geçerli olduğu hususları hükme bağlanmıştır.

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı 5018 sayılı ve 657 sayılı Yasa'da, uzmanlığa atanabilmek için aranan yabancı dil şartına ilişkin belgenin, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması koşuluna yer verilmediği gibi, 375 sayılı KHK uyarınca yapılan yabancı dil sınavının beş yıl süreyle geçerli olduğu görülmektedir.

Bu durumda, yabancı dil sınavının geçerlilik süresine ilişkin 375 sayılı KHK ile getirilen hakkın, idare tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelikle kısıtlanması söz konusu olamayacağından, yapıldığı tarihten itibaren henüz beş yıl geçmemiş olan bir yabancı dil sınavından uzmanlığa atanabilmek için yeterli puan almış bir kişinin, diğer koşulları sağladığı takdirde, geçerli olan bu puanına göre uzmanlığa atanabilmesi gerekirken, bu hakkı kısıtlayan Yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan sebeplerle, dava konusu Yönetmeliğin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptaline, davacının mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlem yönünden ise karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; 09/07/2018 günlü, 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 1. maddesinin 19. bendi uyarınca; mülga Maliye Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı hasım konumuna alınarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olan, 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali istemiyle incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan haliyle 124. maddesinde; Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir. İdareler bu yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarabilecekleri gibi, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerde değişiklikler de yapabilirler. Yönetmeliklerin, "Anayasa, Yasa ve hukukun genel ilkelerine aykırı hükümler içermemesi" ve "öngörülen şekil şartına uyularak çıkarılması" dışında, söz konusu düzenleme yetkisinin kullanılmasına kamu hukuku yönünden herhangi bir engel bulunmadığı açıktır.

657 sayılı Kanun'un Ek 41. maddesinde, "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde ise, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebileceği, ödenecek yabancı dil tazminatının farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavların beş yıl süreyle geçerli olduğu, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyelerinin bir alt düzeye inmiş sayılacağı, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatlarının kesileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmünün geçerli olduğu hususları hükme bağlanmıştır.

06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Uzmanlığa atanma" başlıklı 20. maddesi, "Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır." hükmünü içermektedir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, davalı Rektörlüğün 10/10/2017 tarihli Oluru ile Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atandığı anlaşıldığından; davacının bu kadroya atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin iptali istemi hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin iptali yönünden ise;

06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa atanma" başlıklı 20. maddesi, "Yeterlik sınavında başarılı olanların Mali Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır." hükmünü içermektedir.

Dava konusu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Uzman istihdamı" başlıklı Ek 41. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

5018 sayılı Kanun'un 60. maddesinde, mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak şartlarının aranacağı, özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usül ve esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanun'un Ek 41. maddesinde ise; "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde ise, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebileceği, ödenecek yabancı dil tazminatının farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavların beş yıl süreyle geçerli olduğu, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyelerinin bir alt düzeye inmiş sayılacağı, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatlarının kesileceği, bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmünün geçerli olduğu hususları hükme bağlanmıştır.

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı 5018 sayılı ve 657 sayılı Yasalarda, uzmanlığa atanabilmek için aranan yabancı dil şartına ilişkin belgenin, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması koşuluna yer verilmediği gibi, 375 sayılı KHK uyarınca yapılan yabancı dil sınavının beş yıl süreyle geçerli olduğu görülmektedir.

Yasal mevzuat bu şekilde olmasına karşın; 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin dava konusu hükmü, uzman yardımcılığına atanmadan önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan kişilerin, beş yıl boyunca geçerli olan puanlarının, 375 sayılı KHK'ye aykırı olarak, geçerli kabul edilmemesi suretiyle hak kaybına uğramalarına yol açacaktır.

Bu durumda, yabancı dil sınavının geçerlilik süresine ilişkin 375 sayılı KHK ile getirilen hakkın, idare tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelikle kısıtlanması söz konusu olamayacağından, yapıldığı tarihten itibaren henüz beş yıl geçmemiş olan bir yabancı dil sınavından uzmanlığa atanabilmek için yeterli puan almış bir kişinin, diğer koşulları sağladığı takdirde, geçerli olan bu puanına göre uzmanlığa atanabilmesi gerekirken, bu hakkı kısıtlayan Yönetmelik hükmünde hukuka uyarlık görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1-Davacının mali hizmetler uzmanlığı kadrosuna atanmamasına ilişkin 07/08/2017 günlü, 160736 sayılı işlemin iptali istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği'nin "Uzmanlığa Atanma" başlıklı 20. maddesinin İPTALİNE,

3-Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 431,20-TL yargılama giderlerinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine,

4-Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz yolu açık olmak üzere, 23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.