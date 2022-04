Akıllı telefon kullanım yaşı ne olmalı?

AKILLI TELEFONLAR ÇOCUKLUĞU DEĞİŞTİRİYOR

Çocuklar için çocukluk dönemlerindeki yaşantılar değişiyor. Dışarıda oyun oynamak, arkadaşlarla vakit geçirmek, kitap okumak ve aile ile vakit geçirme süresi önemli ölçüde azalıyor. Bunun yerine instagram ve YouTube'da geçirilen zaman fazlalaşıyor. Çocukların günde 3 ila 7 saat arasında ekran başında vakit geçirmesiyle, çocukluk çağının birçok önemli özelliği çevrimiçi eğlence için bir kenara itiliyor.

AKILLI TELEFONLAR BAĞIMLILIK YAPIYOR

Yeni araştırmalar, akıllı telefonunuza bağımlılığın, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarına benzer, aynı bağımlılık oluşturan beyin tepkilerinden bazılarını üretebileceğini gösteriyor. Akıllı telefonlar, çocuklarınızın cebindeki kumar makineleri gibidir ve onları sürekli olarak daha fazlasını istemeye ikna eder. Teknoloji endüstrisi, insanların akıllı telefon uygulamaları ve sosyal medyayı kasıtlı olarak uzun süre kullanmaları için tasarlar, çünkü bu şekilde para kazanırlar.

AKILLI TELEFONLAR AKADEMİK BİR DİKKAT DAĞITICIDIR

İlkokul ve ortaokul yılları, çocuğunuzun akademik başarısının temelini oluşturur. Çocuklar zamanı, projeleri ve ev ödevlerini verimli bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bir akıllı telefonla sürekli dikkat dağıtmak, akademik sıradanlığın yolunu açıyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından beyin gelişimi üzerine çığır açan bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre günde iki saatten fazla ekrana bakarak geçiren çocukların düşünme ve dil testlerinde daha düşük puanlar aldığını gösteriyor. Texas Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar , akıllı telefonunuzun yalnızca varlığının bilişsel kapasiteyi ve test yapma beyin gücünü azalttığını gösteriyor. Başka bir çalışma, sınıfta akıllı telefon kullanmanın bir öğrencinin notunu daha da düşürebileceğini gösterdi. Farklı bir çalışmada ise akıllı telefonların yasak olduğu okullara giden çocukların testlerde daha başarılı olduğunu buldu.

AKILLI TELEFONLARIN AŞIRI KULLANIMI ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından çığır açan bir çalışmanın ilk sonuçları, MRI'ların günde yedi saatten fazla akıllı telefon, tablet ve video oyunu kullanan çocukların beyinlerinde önemli farklılıklar bulduğunu ortaya koyuyor. Ekranlarda aşırı miktarda zaman geçiren çocukların korteksinde erken bir incelme olduğu bulundu. Korteks, beş duyudan gelen bilgileri işleyen beynin en dış tabakasıdır.

AKILLI TELEFONLAR UYKUYU BOZUYOR

Araştırmalar , akıllı telefonların ve ekranlı diğer taşınabilir cihazların kullanımının çocuklarda ve gençlerde uykunun niceliğini ve kalitesini etkilediğini gösteriyor. Ergenler muhtemelen huzursuzdur çünkü arkadaşlarından gece rutinlerini etkileyen metinler ve sosyal medya mesajları almayı beklerler. Hatta bazı çocuklar mesajları veya sosyal medyayı kontrol etmek için gecenin bir yarısında uyanırlar. Çocuklukta uyku bozukluğunun kötü beslenme, obezite, zayıflamış bağışıklık sistemi, bodur büyüme ve zihinsel sağlık sorunları dahil olmak üzere sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.

AKILLI TELEFONLAR İLİŞKİLERE MÜDAHALE EDİYOR

Birçok ebeveyn, akıllı telefonun ilişkilere zarar verme şeklini deneyimledikleri için, çocuklarının bir akıllı telefona sahip olmalarına izin verdiği için pişmanlık duyuyor. Ebeveyn çocuk ilişkisi zarar görür. Çocuklar, telefonun getirdiği sürekli dikkat dağınıklığı nedeniyle genellikle dikkatsizdir. Çocuklar zamanlarını ve enerjilerini çevrimiçi "arkadaşlıklarına" yatırım yapmaya harcadıkça yüz yüze ilişkiler azalır.

AKILLI TELEFONLAR ANKSİYETE VE DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çocuklar, bu kadar erken yaşta zorlu sosyal medya sularında gezinmek için duygusal olarak donanımlı değiller. Sosyal medyada bir başkasının öne çıkan filmini izlemek, gençlerin genellikle akranlarına kıyasla eksik olduklarını veya yetersiz olduklarını düşünmelerine yol açar. Araştırmalar, bir kişinin sosyal medyayı ne kadar çok kullanırsa depresyona girme olasılığının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bir Harvard İşletme İncelemesi, Facebook'u ne kadar çok kullanırsanız o kadar kötü hissettiğinizi gösterdi. Başka bir rapor , ekran başında daha az zaman geçiren gençlerin daha mutlu olduklarını gösterdi.

Ayrıca, çocuklar teknolojiyi aşırı kullandıklarında, beynin sürekli uyarılması kortizol hormonunun yükselmesine neden olur. Çok fazla kortizol, bir çocuğun sakin hissetmesini engelleyebilir. Huzur kaybı ciddi anksiyete bozukluklarına yol açabilir.

İntihar oranları özellikle 10-14 yaş arası kızlarda artıyor. Bu yaş grubu için intihar oranları son 15 yılda üç katına çıktı.

AKILLI TELEFONLAR ÇOCUĞUNUZU SİBER ZORBALIK RİSKİNE SOKAR

Zorbalık artık oyun alanı veya soyunma odası ile sınırlı değil. Zorbalar, sosyal medya ve metinler aracılığıyla çocuklara zarar vermeye çalışır ve çoğu zaman kurbanın geri çekilmesini imkansız hale getirir. Siber zorbalık için kullanılan en yaygın ortam telefondur. Her dört çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor ve her altı çocuktan biri bunu başkalarına yapıyor. Her 10 kurbandan sadece biri, bir ebeveyni veya güvenilen bir yetişkini istismarı konusunda bilgilendiriyor. Güncel araştırma ilkokulda akıllı telefon alan çocukların daha sonraki çocukluk dönemine kıyasla siber zorbalığa karışma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmacılara göre, akıllı telefona sahip olma ile artan siber zorbalık riski, artan fırsat ve savunmasızlıkla bağlantılı olabilir.

AKILLI TELEFONLAR ÇOCUKLARI CİNSEL İÇERİĞE MARUZ BIRAKIYOR

Akıllı telefonlar, çocukların pornografiyi her yerde görmelerini sağladı. Pornografi pazarlamacıları, onları tehlikeli görüntülere ve videolara çekmek için kasıtlı olarak çevrimiçi gençleri hedefler. Bir çalışma , çevrimiçi genç kullanıcıların %42'sinin çevrimiçi pornografiye maruz kaldığını gösterdi. Bunların %66'sı, genellikle çevrimiçi reklamlar aracılığıyla istenmeyen pornografiye maruz kaldığını bildirdi.

Çocuklar sadece telefonlarıyla cinsel içerik izlemekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıyorlar. Gittikçe daha fazla sayıda çocuk "cinsel içerikli mesajlaşıyor" (cinsel metin mesajları ve/veya müstehcen görüntüler gönderiyor). Ayrıca çeşitli uygulamalar, çocuklarımızı takip etmeye ve onlara zarar vermeye çalışan cinsel saldırganların kapılarını açıyor.

TEKNOLOJİ YÖNETİCİLERİ ÇOCUKLARI İÇİN AKILLI TELEFONLARI YASAKLADI

Bir New York Times makalesine göre, birçok teknoloji yöneticisi, telefon sahibi olmalarına izin vermeden önce çocuklarının 14 yaşına gelmesini bekliyor. Bu gençler arama yapabilir ve mesajlaşabilirken, 16'ya kadar onlara bir veri planı verilmiyor. Google, eBay, Apple ve Yahoo gibi dijital devlerin liderleri akıllı telefonu geciktiriyorsa, bu bizi duraklatmamalı mı? Teknolojinin başarısıyla gelişen yöneticiler, çocuklarını akıllı telefondan koruyor. Biz de aynısını yapmamalı mıyız?

Kaynak: https://www.waituntil8th.org/why-wait, Çeviren: Psikolog Aziz Yıldırım