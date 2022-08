Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz gıda talimatı!

Et ve Süt Kurumunun ardından Tarım Kredi de ucuz gıda için devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen MKYK toplantısının ana gündemi gıda ürünlerindeki fiyat artışları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda vatandaşın enflasyona karşı korunması için yeni tedbirler alınacağını söyledi. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumunun indirimli et satışı uygulaması başlattığını hatırlatan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatı verdi. Erdoğan "Vatandaşın gıda fiyatlarının artışına karşı korunması lazım. Bu nedenle Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan ürünlerde de indirime gidilmesi gerekiyor. Bu kurumlar kar amacı gütmüyor. Gerekirse maliyetine satılsın. Tarım Kredi Marketlerin sayısını hızla artıralım. Daha önce de söyledim. Vatandaş ucuz gıdaya ulaşsın" dedi.

KİRİŞCİ: HUBUBATTA SIKINTI YOK

Bakan Kirişci ise MKYK üyelerine yaptığı sunumda Türkiye'nin buğday konusunda sıkıntısı olmadığını, şu ana kadar yeni hasat döneminden 4 milyon ton buğday stoklandığını, bu miktarın hasat sonunda 20 milyon tona çıkmasını beklediklerini söyledi. Kirişci ayrıca, tarımsal ürünlerle ilgili gelire endeksli sigorta sistemine geçileceğini, bu konudaki hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. Yeni destekleme modeli ile, üretim öncesi izin mekanizmasının getirileceğini, ekim öncesinde çiftçiye ayni destek verileceğini, hasat sonrasında ise fark ödemesi yapılacağını anlatan Kirişci, önümüzdeki süreçte stratejik ürünlerde arz güvenliğine odaklanacaklarını bildirdi. Tarımsal girdiler ile ilgili artışlara da değinen Kirişci, gübrede bir yılda yüzde 236, mazotta yüzde 225, yemde ise yüzde 135 fiyat artışı olduğunu hatırlattı. Kirişci, Temmuz ayı itibarıyla 24,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını söyledi.

PUTİN GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerine geçen hafta yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verirken, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile görüştüğünü hatırlattı. Erdoğan "Sayın Putin ile tahıl koridorunun işleyişini görüştük. Ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın barışla sonuçlanması gerektiğini tekrar ettik. Ateşkes konusunda çok çaba sarf ettik ama sonuç alamadık" dedi. Erdoğan yurt içindeki il ziyaretlerinin de çok verimli geçtiğini, tatile rağmen vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. MKYK üyelerine, yaz sonuna kadar yoğun bir tempo ile çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan "2023 seçimlerine iyi hazırlanacağız. Vatandaşın gönlünü kazanacağız" diye konuştu.

