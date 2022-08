Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın

Önceliği piyasadaki fiyat şişkinliğini önlemek ve arz sorunlarının önüne geçmek olan Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), tüketicilere uygun, hijyenik et ve et ürünü ulaştırmak için devreye aldığı satış mağazalarının taklitleri, tüketicilerin hem cebini hem de sağlığını tehdit ediyor. Türkiye genelinde yüzlerce sahte isim ve benzer logoya sahip mağaza bulunurken, bu işletmelerin birçoğu piyasanın üzerinde fiyatlara ürün satışı gerçekleştiriyor ve sağlıklı ürüne erişim talebini fırsata çeviriyor.



FRANCHİSE ANLAŞMALARI 2017 YILINDA SONA ERDİ

Et ve Süt Kurumu (ESK), Türkiye genelinde vatandaşa uygun fiyatlı et ve et ürünü ulaştırmak için 18 farklı noktada hizmet veriyor. Aynı zamanda piyasadaki fiyat şişkinliğini önlemek ve arz sorunlarının önüne geçmek için çalışan ESK, bir yandan da benzer isimle açılmış sahte et satış mağazalarıyla mücadele ediyor. 2017 yılı öncesinde yaklaşık 80 farklı noktada franchise anlaşması olan ve buradan uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlara ulaştıran ESK, 2017 yılının ağustos ayı itibariyle tüm franchise anlaşmalarını sonlandırdı. ESK'nın 18 şubesi bulunmasına rağmen her ilde yüzlerce taklit mağaza açıldı.



İSTANBUL'DA 70'E YAKIN SAHTE MAĞAZA KAPATILDI

Yaklaşık 5 yıldır sahte mağazalara karşı mücadelesini sürdüren ESK, bu süreçte sadece İstanbul'da 70'e yakın şubeyi kapattırdı. Halihazırda ESK ile herhangi bir ticari ilişkisi veya franchising sözleşmesi bulunmadığı ya da sözleşmesi feshedildiği halde, Et ve Balık Kurumu adı ve logosu veya Et ve Süt Kurumu adı ve logosunu aynen ya da tüketicileri yanıltacak derecede kullanan işletmelere 'Marka Hakkına Tecavüz' suçlamasıyla dava açılıyor.

SUÇU İŞLEYENE AYRI MARKAYA AYRI DAVA

Şu ana dek açılan davalar ise marka ihlalinde bulunan şahısların mahkumiyetiyle sonuçlandı. Kesinlik kazanan mahkumiyet kararlarının ardından muhataplar ihlalleri sonlandırmak bakımından ihtar edilirken, ihtara uyulmaz ise bu defa tecavüz fiillerinin kaldırılması yönünde hukuk davaları açıldı. Aynı zamanda ESK markalarına yönelik ihlalleri kendi markaları altında gerçekleştiren kişilere ayrıca markanın hükümsüzlüğü yolunda dava da açılıyor.



HEM HAPİS HEM DE PARA CEZASI

Marka hakkına tecavüz soruşturma sonucunda tecavüz olgusunun varlığında, bu fiili gerçekleştiren kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu'nda, mevcut fiilin çeşidine göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılıyor. Aynı zamanda gerçekleştirilen ihlalin Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmesi halinde ilgili taklit marka ürünlerin bulunduğu yerde arama kararı çıkarılıyor ve ürünlere dava sonuna kadar el koyulabiliyor.

ESK'NIN 18 MAĞAZASI BULUNUYOR

Et ve Süt Kurumu 70 yıldır tüketicilere hizmet sunarken, kendi bünyesindeki satış mağazalarının yanı sıra Tarım Kredi marketleri ile Atatürk Orman Çiftliği satış mağazalarında da et ve et ürünlerini tüketicilere uygun fiyatla ulaştırıyor. ESK'nın perakende hizmet veren 18 adet satış mağazasının iletişim bilgilerine kurum web sayfası olan 'www.esk.gov.tr'den ulaşılabiliyor.

Burak Karaca