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Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hükümet olarak en önde gelen gündemlerimiz arasında her zaman nitelikli insan kaynağımıza yani siz gençlere yatırım yapmak yer almıştır. Bizler de Bakanlık olarak sizlerin çocukluktan yetişkinlik çağlarına kadar her türlü ihtiyacınızı karşılamak, sizlerin sevinciyle sevinmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 17:15
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Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı

Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugünkü törende devlet korumasından yararlanmış 958 gencin atamasının yapılacağını söyledi.

Bakanlık olarak çeşitli hizmet modelleri ile çocuklar için çözümler ürettiklerini belirten Yanık, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 19 Aralık 2012'de "Koruyucu Aile" tanıtım toplantısıyla başlayan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" olduğunu, proje ile koruyucu aile hizmeti alanında farkındalık oluşturduklarını ve binlerce çocuğun bu hizmetten yararlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Bugün, 7 bin 248 koruyucu ailenin yanında kalan 8 bin 746 çocuğun bakımını sağladıklarına işaret eden Yanık, Bakanlığın, çocuğun yüksek yararı odağında evlat edinme hizmetini de gerçekleştiren tek resmi aracı kurum olduğunu hatırlattı.

Yanık, bugüne kadar 18 bin 716 çocuğun evlat edinme hizmetinden faydalandığını aktardı.

360 bine yakın öksüz ve yetim çocuğa hizmet sunmak için de çeşitli çalışmalar yapmaya devam ettiklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"78 bin 412 çocuğumuz Bakanlığımızın sosyal hizmet ve sosyal yardımlarından yararlanıyor. Gayemiz çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde duracakları zamana kadar geleceğe hazırlamak ve desteklemektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı bir husus vardır. Bizim toplum olarak, millet olarak en önemli sermayemiz her zaman insan kaynağımız olmuştur. Toplumlar nitelikli insan kaynağı zenginleştikçe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve geleceğe emin adımlarla yürüyen toplumlara dönüşebilirler. Sizlerin kişisel ve sosyal gelişiminizi desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımınızı sağlamak, bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bu doğrultuda hükümet olarak en önde gelen gündemlerimiz arasında her zaman nitelikli insan kaynağımıza yani siz gençlere yatırım yapmak yer almıştır. Bizler de Bakanlık olarak sizlerin çocukluktan yetişkinlik çağlarına kadar her türlü ihtiyacınızı karşılamak, sizlerin sevinciyle sevinmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar başarılarınızla gururlandık, sevincinizle sevindik. Bundan sonra da sizlerin hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

- "10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor"

Bakan Yanık, bu yıl koruma altındaki çocukların üniversite sınavlarında da oldukça önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, 312 gencin bir yükseköğretim programına yerleştiğini kaydetti.

Akademik başarının önemli olduğunu ama sadece akademik başarı değil sporda, kültürde, sanatta ve farklı alanlarda başarı gösteren gençleri, çocukları da desteklediklerini vurgulayan Yanık, onlarla gurur duyduklarını dile getirdi.

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukları ilgi ve yeteneklerine göre bir spor ya da sanat dalına yönlendirdiklerini aktaran Yanık, "Bugün koruma ve bakım altında bulunan toplam 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşı ile uğraşıyor. 10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. 2 bin 242 çocuğumuz ise birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunup çeşitli müzik enstrümanlarını icra ediyor." bilgisini paylaştı.

Koruma altındaki gençleri iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarına dikkati çeken Yanık, çocukların bakım sonrası hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" gibi destek eğitimleri verdiklerini ifade etti.

- "7 bin 380 gencin özel sektörde istihdamını destekledik"

AK Parti hükümetlerinde 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 940 gencin kamuda istihdamını sağladıklarını belirten Yanık, yaptıkları düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocukların bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardıklarını, yerleştirme işlemlerinde yılda 1 kez yapılan kamu kurumlarına atama programlarını artık yılda 3 kez yaptıklarını anlattı.

Gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ödediklerini aktaran Yanık, bu Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 7 bin 380 gencin özel sektörde istihdamını desteklediklerini, 13-18 yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi'ni de hayata geçirdiklerini vurguladı.

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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini başlattıklarını hatırlatan Yanık, devlet korumasını tamamlayan gençleri izlemek ve rehberlik yapabilmek için 81 ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerini kurduklarını anımsattı.

Yanık, "Bugün atama işleminden sonra aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız için bulunduğunuz illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 'İş Hayatına Uyum Seminerleri'ni başlatacağız. 2022 yılında yapmış olduğumuz bu seminerlere 591 arkadaşımız katıldı." açıklamasında bulundu.

- "Sizin için hayatınızda belirsiz olabilecek bir noktayı belirli hale getirme imkanıdır"

Gençlerden çok şey beklediklerini ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler kendi hikayesini kendi yazan çocuklarsınız. Kendi başarılarını kendisi şekillendiren çocuklarsınız. Dolayısıyla hem kurum bakımında devam eden kardeşleriniz açısından hem de genel olarak bütün gençlik için çok özel ve önemli bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hayatınızın geri kalan kısmında ayakları üzerinde duran, kendi hayatını yöneten bireyler olarak devam etmeniz ama aynı zamanda arkanızdan gelen kardeşleriniz için de bir örnek teşkil etmeniz son derece önemli. Atama imkanı, sizin için hayatınızda belirsiz olabilecek bir noktayı belirli hale getirme imkanıdır. 'Atama imkanı nasılsa var' diye yeteneklerinizi, eğitim imkanınızı, eğitim hedeflerinizi küçültmeyin. Tam tersi, bir kamu hizmetine dahil olma, hayatını idame ettirme garantisi bulmak sizi kamçılasın, sizi teşvik etsin."

Konuşmaların ardından Yanık ve protokol üyeleri butona basarak, yerleştirme kura işlemini başlattı. Kurada ismi okunan gençlerden bazıları duygusal anlar yaşadı.

Kura çekimi sırasında ismi anons edilen bir genç sahneye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. Salondakilerin müdahale ettiği gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Yanık, tören kapsamında Çorum Çocuk Evleri'nde kalan Merve Karaköseoğlu'nun resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Ayrıca programda, devlet korumasından yararlanan gençlerden bazıları şarkı söyledi, folklor gösterisi sundu.

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