İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da

PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Sponsorlu İçerik
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi
Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 20:40
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Ergani AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek milletin geçmişte çok zorluklar yaşadığını, hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yıllardan beri yaşadığı durumu gördüğünü ve bu sorunların çözülmesi için yürütülen çalışmalarla hizmetler sunulduğunu belirten Soylu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında yol var. Yapmamız gereken çocuklarımızın iyi bir şekilde okumasını sağlayabilmek, huzurlu şehirler oluşturabilmek" diye konuştu.

Terörle mücadelede sağlanan başarıya değinen Soylu, bu mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek" dedi.

- "Bugün üreten bir Türkiye var"

"Dilinizle, kültürünüzle gurur duyun. Eğer bunları yapmazsak kültürümüzü değiştirirler, değerlerimizi farklılaştırmaya çalışırlar. Her türlü oyunu oynarlar. Sadece terör değil, kültürel bir terörizmle karşı karşıya kalırız. Değerlerimize, birbirimize sahip çıkarak bunların her birine karşı durmalıyız. Bunun yanında da çok çalışmalıyız." ifadesini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği her fikrin ve attığı her adımın sadece Türkiye'den değil dünya coğrafyasından da takip edildiğini belirtti.

Soylu ardından Sur AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

ABD ve Batı'nın Pakistan, Libya, Lübnan gibi gittikleri ülkelerde istikrarsızlığı ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren de Türkiye'yi aynı cenderenin içine sokmaya çalıştılar. Aynı istikrarsızlığı yapmaya çalıştılar. AK Parti'nin kıymeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymeti, Cumhur İttifakı'nın kıymeti de ne kadar büyük olursa olsun Amerika'nın ve Avrupa'nın bütün oyunlarına geçit vermediği için kıymetlidir." diye konuştu.

Etnik köken üzerinden ülkenin birliğinin, beraberliğinin, enerjisinin azaltılmaya çalışıldığını söyleyen Soylu şöyle konuştu:

"Bizi Alevi, Sünni diye başka bir tarafa itmeye çalışanlar hiç boş durmadılar. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin kendi hamuruyla yoğrulmuş bütün değerlerini bir araya getirdi. Bugün herkes kendisini ifade edebiliyor. Eğer biz o fiskelerle yıkılabilmiş olsaydık... Dünyada tahıl krizi oldu. Ne yapabildi Avrupa? Amerika ne yapabildi? Burunlarından kıl aldırmıyorlardı. Neymiş, biz yüzyıl geleceği planlıyoruz. Neyi planlıyorsun ya? Bu kış donmaktan nasıl kurtulacaksın onu planlayamamışsın. Eğer onlar bu işleri çözebilmiş olsalardı gıda krizinin çözülmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ayağına gelirler miydi? Tıpış tıpış geldiler. Niye? Biz bir fiskeyle yıkılmadığımız için geldiler. Bu kadar basit."

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Türkiye'de büyük devrimlerin altına imza attınız. Ve bizim liderimiz bir devrim lideridir, bu kadar basit. Devrimleri gerçekleştirmiştir. Kimsenin yapılamaz dediklerini yapmıştır. Kimsenin gerçekleştiremez dediklerini gerçekleştirmiştir. Kimsenin başaramaz dediklerini başarmıştır. Onun için bugün Allah'a şükürler olsun terör ortadan kalktıkça, çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olmaya, çocuklarımız yarınlara umutla elini uzatmaya başlıyorlar. Anneler rahat, terör ortadan kalktıkça, terörü tasfiye edince... Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var bu kadar net. Ben bunu burada söylemiyorum her yerde söylüyorum."

- "Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik"

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Yenişehir Başkanlığında partililere hitap etti.

KAPAT [X]

Ülkenin bugüne kadar birçok badirelerden geçtiğini belirten Soylu şunları kaydetti:

"Bu ülkede çok sıkıntılar yaşandı. Emekli maaşları ay sonu ülkenin hazinesinde olacak mı olmayacak mı diye sıkıntılar olurdu. Bu ülkede Ziraat Bankasının önünde emekliler akşamdan kuyruğa girerlerdi. Devlet polis arabalarına benzin bulamazdı. Sadece zenginler uçağa binerlerdi. Cenazende, acil zamanda hiçbir yere gidemezdin. Üniversiteye kısıtlı sayı içinde gençler gidebilirdi, büyük yarışmalar vardı. Bu ülkeyi Amerika, Avrupa parmağıyla beraber kendi bulundukları noktalardan tehdit ederlerdi. Bu ülkenin dertleriyle dertlenenleri yerle yeksan ederlerdi. Ya ailesine saldırılardı ya partisine saldırılardı, ya milletvekiline saldırırlardı."

Cumhuriyetin birinci asrının geride bırakıldığını, ikinci asra girileceğini ifade eden Soylu, "Herkesin bir bilançosu olacak. Belediyelerin, kaymakamlıkların, şirketlerin, hükümetlerin, herkesin bir bilançosu olacak. Biz nasıl dönüp 100 yıl önce bize bu cennet vatanı, şu ezan-ı Muhammedi'yi, ay yıldızlı bayrağı, birliğimizi ve beraberliğimizi emanet edenlere minnet ve şükran duyuyorsak, bundan yüz yıl sonra bizim onlara bıraktıklarımız dolayısıyla biz nasıl dua ediyorsak bize de dua etsinler. Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik." dedi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Numan Kurtulmuş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Putin'in nükleer tehdidine Stoltenberg'den yanıt
Putin'in nükleer tehdidine Stoltenberg'den yanıt
İletişim Başkanı Altun, Katar Resmi Haber Ajansı'na konuştu
İletişim Başkanı Altun, Katar Resmi Haber Ajansı'na konuştu
Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir
Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir
Numan Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin
Numan Kurtulmuş: Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi davet edildi!
'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir baro tarafından İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20/08/2020 tarih ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavına karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Usta sanatçı Emel Sayın'dan yıllar sonra bomba gibi bir itiraf geldi. Ünlü Yeşilçam güzeli Sayın estetik hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmayı başardı. "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.