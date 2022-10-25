Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başlattığımız bu son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır." dedi.

Erdoğan, Sincan Lale Meydanı'nda "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, bugün gazi başkent Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da, Türkiye'nin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma törenini gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girdiğini hatırlatan Erdoğan, köylerden ilçe ve il merkezlerine, bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca, ortaya gecekonduların ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanlarının çıktığını söyledi.

Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken, diğer yandan inşa edilen yapıların teknik kontrolünün yapılamadığına dikkati çeken Erdoğan, bu sağlıksız yapılaşma nedeniyle her depremde yüreklerin ağza geldiğini, nice insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

- "Projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir"

Yaşanılan her deprem, sel ve heyelan felaketinin bu gerçeği yüze çarptığını dile getiren Erdoğan, bunun İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Simav'da, Türkiye'nin dört bir yanında yaşandığını kaydetti.

Yakın tarihin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da millete talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzının yeteri kadar sunulamadığına işaret eden Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı neydi biliyor musunuz? 43 bin. Biz, bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye." dedi.

Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlar için 26 bin sosyal tesis inşa ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlattığımız bu son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. Daha geçenlerde İstanbul Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim töreninde vatandaşlarımızın heyecanına ve sevincine ortak olduk. Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizde 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz."

- "Vatandaşlarımızın duasına talibiz"

Önce Kovid-19 salgınıyla sarsılan, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğine işaret eden Erdoğan, konut ve kira fiyatlarında yaşanan, hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artıştan vatandaşların mağdur olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, fırsatçıların yüksek kiralar uyguladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken, eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmalara başladık. Son dönemde, 2019'da 50 bin, bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık. Milletimizle paylaştığımız 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri kampanyamız işte bu hazırlığın neticesidir. Daha sonra arsa sayısını ne yaptık? 1 milyona çıkardık. Ne dedik? Kura ile bu arsaların da dağıtımını yapacağız. TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ettik. Atacağımız adım nedir? Atacağımız adım şu, altyapıyı biz yapacağız, konutu da vatandaşımız yapacak."

Türkiye'de TOKİ'nin sunduğu imkanlarla ev sahibi olabilmiş milyonlarca insanın bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizim için en büyük mükafat, bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Bugün de yeni kampanyamızın temelini atarken, yine vatandaşlarımızın duasına talibiz." diye konuştu.

- "İş yapma kapasitemizin büyüklüğünü gösteriyor"

"Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir." diyen Erdoğan, konut ve arsaların tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşın daha huzurlu, güvenli yuvasına kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanı istihdam edecek iş yerlerinin faaliyete geçmiş olacağını söyledi.

Erdoğan, projeyi açıkladıkları tarihten sadece 40 gün sonra yaptıkları bu temel atma töreninin de millete olan taahhütleri konusundaki hassasiyetlerinin yanında iş yapma kapasitelerinin büyüklüğünü de gösterdiğini vurguladı.

Temelini attıkları ilk etap 5 bin 615 konutun Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerini kapsadığını aktaran Erdoğan, hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Sincan Lale Meydanı'nda düzenlenen "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Türkiye ekonomisinin proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacağını belirten Erdoğan, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka, sabah başka, yalan yok, ne dediysek o, bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ'nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz, bunları hep görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninin, Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapılıyor olmasının da ayrıca anlam taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi projenin hazırlıklarını yürüten ve icrasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, TOKİ'ye, yüklenici firmalara ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

- "Yeni bir şehircilik atılımını başlattık"

Ülkenin yönetimine talip olarak yola çıkarken "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediklerini hatırlatan Erdoğan, 20 yılda her alanda ülkeye asırlık hizmet, eser kazandırarak millete verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık ve bunu iddiayla söylüyoruz." dedi.

Şehir hastanelerine değinen Erdoğan, "Eski hastanelerin halini düşünün ama şimdi şehir hastanelerimize gittiğiniz zaman konfor ortada. Her yönüyle, odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı." değerlendirmesini yaptı.

Seçime 7 ay kaldığını belirten Erdoğan, "Sandıkları patlatmaya var mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "evet" yanıtının ardından, alandakilerle birlikte "Durmak yok, yola devam" dedi.

- "Tek kat veyahut da zemin artı bir kat"

Vatandaşların konut, arsa ya da iş yeri alarak bu atılıma ortak olabileceğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıları ve imarı hazırlanmış, inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor. TOKİ'nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlarımızdan dileyenler yine TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek. Tek kat veyahut da zemin artı bir kat. İstediğin gibi evini yapacaksın, altyapı bizden. Müşterek hisseli arsaların da bu projeye dahil edilmesiyle çok hareketli, çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğine inanıyoruz. Dikey mimari değil, yatay mimari.

Eskiden tek beklentisini, başını sokacak bir eve sahip olmak şeklinde ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkanları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesiyle tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızı mecburiyetten değil mutluluk içinde yaşayacakları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz."

- "Deprem gerçeğini asla unutmuyoruz"

Projeler sayesinde ev sahibi olanların buralarda kendileri ve çocukları için uzun, hayırlı, mutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamanın çabası içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, yaptıkları çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmadıklarını dile getirdi.

Bununla da sınırlı kalmadıklarını, bu projeler vasıtasıyla çevre düzeniyle parkıyla çarşısıyla camisiyle ulaşımıyla okuluyla sağlık merkeziyle tüm insani ihtiyaçlarıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kurduklarını anlatan Erdoğan, yeni projeleri mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep yaptığımız gibi şehircilik alanında da eserlerimizle hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Evim" şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz işte bu kültürü yaşatacak bu tür projeler yapmaya özel önem veriyoruz. Yeni kuracağımız mahallelerimizde, sitelerimizde, konut alanlarında tüm bu güzellikler, bu muhabbetler, bu keyifler yaşanacak. Şehit ve gazi yakınlarımız, kahramanlarımızın aziz hatıralarını bu sokaklarda yaşatacak. Engelli kardeşlerimiz engelsiz bir hayata en güzel adımları bu caddelerde atacak, emekli kardeşlerimiz buralarda hak ettikleri sevgi ve saygıyı iliklerine kadar hissedecek. Gençler, bu mahallelerde özgüven kazanacaksınız, hayata daha bir umutla inançla azimle bakacaksınız. Milletimizin yıllarca özlemini, hasretini çektiği tüm eser ve hizmetler gibi konut projelerinin hayata geçirilmesini de bize nasip eden Rabb'ime şükrediyorum.

Ülkemiz, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm şehirleriyle oralardaki külliyelerimiz, camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, meydanlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Bundan 10 yıl önce 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini bu anlayışla başlatmıştık. Hatırlarsanız o gün 'biz her türlü siyasi bedeli göğüsleriz, yeter ki milletimiz kazansın' demiştik. Hedefimizin yaklaşık yarısını dönüştürerek milyonlarca insanımızın can ve mal güvenliğini sağladığımız şu günlerde yine aynı şeyi söylüyoruz, milletimiz kazanacaksa biz her türlü bedeli göze alarak ne yapılması gerekiyorsa yaparız."

Şehirleri sadece konutlarıyla değil maziden atiye tüm zenginliğini, birikimi koruyarak geliştirdiklerini belirten Erdoğan, "Ankara'da başkentimizin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden düzenleyerek şehrimize armağan ediyoruz. Hergelen Meydanı'nda, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin arşınladığı yolları temizliyoruz." dedi.

Ülkenin 450 ayrı noktasında yürüttükleri millet bahçeleri projeleriyle her yaştan insana yeni nefes alanları, hayat alanları açtıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dikkat ederseniz bunların hepsi şehircilik alanında yaptığımız çalışmalar. Eğitimde, sporda, sosyal desteklerde durum aynı. Sağlıkta, ulaştırmada, enerjide, sanayide, tarımda durum aynı. Bir de bu CHP'ye bir sorun. Siz ne yaptınız, ne yaptın? Bir sorun. Ziya Paşa diyor ki; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlikte, savunmada, adalette durum aynı. İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Evelallah daha neler olacak neler. Yatırımda istihdamda, üretimde, ihracat ve cari fazla ile büyümede durum aynı. Velhasıl her alanda ülkemizi asırlık eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. 81 vilayetimizde göreve geldiğimizde 76 üniversite vardı. Şimdi 81 vilayetimizin tamamında 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Dünyadaki krizlerin hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini de ancak ortadan biz kaldırırız. Dikkat ederseniz Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek, insanlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek programı, hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nu açıklayacağını hatırlatarak, "Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye'nin büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edebilmesi bu sayededir. İnşallah 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye davet ettiği çocuklar ve beraberindeki protokol üyeleriyle Konya, Zonguldak, Aydın, Kırşehir, Erzurum, Bolu, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki temel atma törenlerinin yapıldığı yerlerde protokol üyeleriyle canlı bağlantı kurdu.

Temel atma törenlerinin ardından Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu dua etti.

Atılan temellerin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirinden mısralar okudu.

Törende Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sardor Umurzakov, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da eşlik etti.

Böylece Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımına başlandı.