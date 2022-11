Ümmügülsüm öğretmen özel öğrencisinin hayatına ışık saçıyor

Yozgat'ta Yılmaz ve Nuran çiftinin 12 yaşındaki çocukları Ahmet Efe Baran down sendromlu olarak dünyaya geldi. 4 yaşından sonra yürüme kabiliyetini kaybeden Ahmet Efe Baran'a doktorlar Adrenolökodistrofi (ALD) teşhisi koydu. O günden sonra yürüme becerisini tamamıyla kaybeden Baran'ın en büyük destekçileri anne, baba ve kardeşleri oldu. Bir dönem engelliler okulunda eğitim alan ancak rahatsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Ahmet Efe, son 5 yıldır da evde eğitim alıyor. Öğretmeni Ümmügülsüm Kılıçaslan'ın gösterdiği gayret ve çaba ile eğitimine devam eden Ahmet Efe böylece sosyal hayata da adapte oluyor. Fedakar öğretmen Kılıçaslan'ın verdiği eğitimle Ahmet Efe hem eğitiminden geri kalmıyor hem de fiziksel ve zihinsel gelişimi olumlu yönde ilerliyor. Evde eğitim gören Ahmet Efe'yi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da öğretmeni Ümmügülsüm Kılıçaslan'a teşekkür ederek 24 Kasım dolayısıyla öğretmenler gününü kutladı.

"Bir yıldır öğretmenliğini yapıyorum"

Son bir yıldır Ahmet Efe'ye eğitim verdiğini söyleyen Ümmügülsüm Kılıçaslan, "Ahmet Efe'ye burada öğretmenlik yapıyorum, evde eğitim öğrencisi Ahmet Efe. Down sendromu tanısı var, kas rahatsızlığı var. Okula gitmesi ve ailenin her gün taşıması zor olduğu için ben her gün eğitimine evde devam ediyorum, bu şekilde ilerliyoruz. Özellikle kas becerileri, aynı zamanda bilişsel beceriler için kavramlarla ilerliyoruz. Biraz egzersiz yapıyoruz açma ve germe hareketleri yapıyoruz o şekilde ilerliyoruz. Ahmet Efe'ye her gün geliyorum, ders programımızı öyle ayarladık ama ben bu 1 senedir onun öğretmenliğini yapıyorum. Bundan önce diğer öğretmenlerimizle devam ediyordu ve 5 yıldır da evde eğitim öğrencisi" dedi.

"Aile gibi oluyoruz"

Evde eğitim sayesinde öğrencilerle bire bir ilgilendiğini de belirten Kılıçaslan, "Evde eğitimle öğrencimizle daha yakın oluyoruz ve her şeyden önce bir aile gibi oluyoruz, ailenin içinde karışmış oluyoruz. Öğrencimizle de daha yakın bir bağ oluyor onlarla teke tek ilgileniyoruz ve eğitimde çok etkili oluyor. Okulda olduğumuz zaman diğer öğrencimiz de oluyor ama bu şekilde hem öğrencimiz için hem bizim için hem de yakınlığımız açısından daha güzel oluyor. Özellikle sosyal hayat ve becerileri için Ahmet Efe'nin evde eğitimi çok etkili oluyor. Bir ortama çıktığında hemen selamlaşıyor ve tanışıyor. Bu becerileri daha yüksek oluyor evde eğitimle" şeklinde konuştu.

"Evde eğitimle gelişimi artıyor"

Baba Yılmaz Baran ise oğlunun down sendromlu olarak dünyaya geldiğini ve 4 yaşında yürüme problemi yaşadığını anlatarak, "Sonuç itibariyle Adrenolökodistrofi (ALD) teşhisi koydular. Bu da çocuğumun yürümesini durdurdu. Fizik tedaviyle hayatımıza devam ediyoruz, daha önce 4 yaşına kadar yürüyordu. Yürüyememesi dolayısıyla da 3-4 yıldır da evde eğitim talep ediyoruz. Sağ olsun hocalarımız da Milli Eğitim Müdürlüğümüz de talebimizi karşılıyor, evde eğitim alıyoruz. Sağ olsun hocamda çocuğumuzla ilgileniyor. Evde eğitimle çocuğumun zihinsel gelişimi artıyor. Bizi anlıyor tam olarak konuşamıyor olsa bilse kendini ifade ediliyor, biz de onu anlayabiliyoruz davranışlarından işaretlerinden. Mental açıdan gelişmesi iyi gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Yozgat'ta 21 öğrenci evde eğitim alıyor"

Yozgat genelinde 21 öğrencinin evde eğitim aldığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelinde engelli öğrencilere yönelik her türlü imkanı sağladıklarını söyleyerek, "Herhangi bir engeli nedeniyle okullarda eğitime erişim sağlayamayan yavrularımıza evde eğitim veriyoruz. Burada eğitim vermek üzere öğretmenlerimizi görevlendiriyoruz aile ortamı içerisinde çocuklarımız kendi yaş grubu, kendi müfredat programları çerçevesinde öğretmenlerimiz gözetiminde eğitimlerini alıyorlar. Yozgat'ımız genelinde 21 tane öğrencimize bu şekilde eğitim veriyoruz. Tabii ki bu eğitimlerin verilmesi hem velilerimiz açısından hem de çocuklarımızın gelişimleri açısından çok çok önemsediğimiz bir husus. Tüm ülkemiz genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da engelli çocuklarımıza yönelik her türlü imkanı sağlıyoruz. Bu bağlamda bu imkanların sağlanması noktasında Milli Eğitim Bakanlığımıza ve bu eğitimlerde çocuklarımızın her türlü gelişimine katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum ve öğretmenler gününü kutluyorum" diye konuştu.