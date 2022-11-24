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Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna uygulanabilecek formülleri sıraladı. Fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 07:48, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 07:50
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Fahiş fiyata karşı beş formül: Zamlı etiket ifşa edilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna karşı yeni önlemlerin sinyalini verirken, gözler atılabilecek adımlara çevrildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesini önerdi. Yeni Şafak'a konuşan Ağaoğlu, beş tedbir tavsiyesinde bulundu.

CEZALAR ERTELENMEMELİ

Ağaoğlu, önlem adımlarını şöyle sıraladı: "Tüketicinin evrensel 8 temel hakkından birisi bilgilenme hakkıdır. Bizi aldatan, fahiş fiyat uygulayan kim ise ifşa edilmeli. Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir. Kapatmanın sebebi de işletmenin camına asılmalı. Böylece tüketici en büyük silahı olan tüketmeme hakkını kullansın. Israrla devam ediyorsa hapis cezası uygulanabilir. Bununla ilgili ekonomik suça, ekonomik ceza gerekebilir. TCK 337. maddede hüküm var. Fiyatların, işçi ücretlerinin yükselmesine, alçalmasına neden olan eylemde bulunanlar hapisle cezalandırılabiliyor. Bu cezanın ertelenemez ve paraya çevrilemez olması lazım. Dördüncü olarak gıda ürünlerinin üretimine dijital takip sistemi kurulmalı. Beşinci olarak ise paketli temel ihtiyaç ürünlerine tavsiye edilen satış fiyatı yazılmalı."

TEPKİSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Aydın Ağaoğlu, yaklaşık iki aydır maliyet unsuru olarak ileri sürülen akaryakıt fiyatları, dolardaki artış, enerji, elektrik, doğalgaz, personel ücretlerinin istikrarlı gittiğine dikkat çekti. Ağaoğlu, "Hatta fiyatlarda düşüşler var. Fakat çıkan fiyatlar inmediği gibi, merdiven çıkar gibi alışmışlar, tüketiciyi iyice alıştırdıklarını sanıyorlar. Sürekli fiyatlar artıyor. Buna tepkisiz kalmak mümkün değil" diye konuştu. TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal ise, "Özellikle son bir ayda enerji, lojistik fiyatlarında, hammadde girdisinde ve işçi ücretlerinde bir artış olmamasına rağmen marketler fiyatlarda artışa gidiyor" derken, ifşa ve kapama cezası önerisine destek verdi. Bal, "Özellikle sebze ve meyvede aracılar çok fazla kazanıyor" dedi. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk de "Şu an para cezaları kesiliyor ancak büyük firmalar bu cezalardan çok etkilenmiyor. İfşa firmaların cirolarının önüne geçecektir" şeklinde konuştu.

Kuralları ihlal edene cezayı kesiyoruz

Bazı marketlerdeki fahiş fiyat artışı iddialarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu'nun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

Merve Sefa Akıntürk

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