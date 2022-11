Ali Koç: Bazı kulüpler artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, korsan yayıncılığa karşı alınacak önlemler, kulüp gelirlerinin azalması, yabancı hakem konusu ve Dünya Kupası maçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı Maslak'taki Vakıf Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Ali Koç, 5 saati aşkın süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, Acun Ilıcalı'nın toplantıda korsan yayıncılıkla ilgili Türk futbolundaki durumu izah etmeye çalıştığını belirtti.

- "Korsan yayıncılık, kulüplerin gelirleri açısından hırsızlıktır"

Türk futbolundaki değer düşüşünde nereden nereye gelindiğinin bilindiğini ve bunun unsurlarından bir tanesinin de korsan yayıncılık olduğunu kaydeden Koç, "Sorduğunuz insandan insana değişebiliyor ama 10 kişiden 8'i, 7'si korsan bir şekilde maçları izlediğini ifade ediyor. Aslında bu durumun bedavaya, kaçak bir şekilde stada girmekten farkı yoktur. Bir nevi kulüplerin gelirleri açısından hırsızlıktır ama ülkemizde ne yazık ki bu konu yeterince ciddiyetle ele alınmadı." dedi.

Arzu edilmesi durumunda bunun önüne geçmenin son derece kolay olduğunu ve Avrupa'da korsan yayıncılığın ne olduğunun bile bilinmediğini vurgulayan Koç, "Bunun için bir kanun çıktı, devletimize teşekkürler ama kanun sorunu çözüyor mu? Bu önemli. Bizim için önemli olan, 1,5 yıl sonra yapacağımız ihaleye geldiğimiz zaman, bu sistem tamamen yürürlüğe girmiş, işleyen vaziyette, gereken cezaların uygulandığı bir vaziyette olacak mı? Hem değer artacak, hem abone sayısı artacak. Arttığı zaman çift taraflı kazanım olacak. Hem aboneler daha az ödeyecek hem de yayıncı kuruluş yatırımının karşılığını daha rahat alabilecek." diye konuştu.

- "Çözüm için bir kaç adım daha atılması lazım"

Süper Lig'in bugünkü değerinin 115 milyon dolar olduğuna ancak bu değerin en az 350-400 milyon dolar arasında olması gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 3-4 yılda 650-700 milyon dolara yakın indirim sağlandı. Bu indirim nasıl sağlandı, kimler buna izin verdi. Enerji buna harcanacağına, korsanını önüne nasıl geçilir, ona harcanmalıydı, harcanmadı. Kanun çıktı, umut verici ama yeterli değil. Çünkü bu yayını yapanların hepsi yurt dışında oldukları için onları cezalandırmak mümkün değil ama artık kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. Bence Acun Bey'in getirdiği en önemli önerilerinden biri bu. EDS sistemi gibi. Eskiden yan şeritten arabalar geçerken bu sistem uygulanınca ciddi anlamda düşüş sağlandı. Onu kullandı. Bir de bunun yazılım teknolojisi var, çok önemli. Çünkü anında kesiyor otomatikman. Yasa çıkmasına rağmen bir kere yasada ceza yok kullanıcılara. Şimdi TFF tespit ediyor, iletiyor Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne. 40 maç falan örneğine baktık. Yani averajda, 81 dakikada kesiliyor korsan yayın. Zaten maç da 90 dakika. Şimdi buradaki en büyük kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş. En çok kazananlar korsan yayıncılar, bahis siteleri ve ne yazık ki bildiğimiz servis sağlayıcıları. Sorun ortada. Çözüm için bir adım atıldı, bir kaç adım daha atılması lazım."

- Bazı kulüpler açık açık artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyor"

Daha önce kasım ayı gibi pek çok Anadolu kulübünün, ocak-şubat gibi de büyük kulüplerin nefesinin kesileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Koç, "Kesilmeye başladı. İsimlere girmeye gerek yok ama bazı kulüpler açık açık artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Çok yazık." ifadesini kullandı.

Bu noktaya gelişte eski federasyonların katkısının olduğunu ve korsan yayınla ilgili yasanın daha önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Koç, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınacak çok ders var. 115'lerin 75-50'lere inmemesi için de ileri dönük olarak bütün bu yapısal sorunların giderilmesi gerekiyor ki yaklaşık 2 sene sonra yapacağımız ihalede Türk futbolu hak ettiği değeri alsın. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınız zaman, orada yaşayan insan sayısı, pazar büyüklüğü, satın alma gücü vesaire, bizim rakamlarımız kabul edilebilir rakamlar değiller. Kulüpler bu işin ciddiyetinin farkındalar. İnşallah ilgili devlet kurumlarıyla bunun dibine ineriz." şeklinde görüş belirtti.

- "VAR yabancı hakem mi, orta saha yabancı hakem mi?"

Yabancı hakem konusunun da konuşulduğunu dile getiren Ali Koç, "Son 10 yılda hakemlerden en çok yanan bir kulübün başkanı olarak söylemek istiyorum;, evet kronikleşmiş bir problem. Hepimizin bildiği bir şey. Özellikle son 20 senede gelişerek, artarak sorun haline gelmiş ve yurt dışında da ne yazık ki Türkiye'de şampiyonlukların, başarının sadece sahada elde edilmediği intibası da yerleşmiş. Ben bunu bizzat da yaşadım, daha evvel söylediğimi gibi hoca ararken." diye konuştu.

Federasyonun iyi niyetiyle elinden gelenin en iyisin yapmak için çalıştığını ve kulüplerin sabırlı olması gerektiğini ifade eden Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her işi kötü giden kulüp, 2-3 haftada bir yaygara kopartırsa hiçbir yere varamayız. Hepimizin sorunu bu ve elde de mevcut hakemler var. Şimdi iki tane konu var yabancı hakemle ilgili. VAR yabancı hakem mi? Orta saha yabancı hakem mi? Her ikisi de mi? Bizim düşüncemiz Kulüpler Birliği olarak ki burada tekrar teyit edildi, şu an 22-23 hakemimiz var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu dönem için bir pilot sezon olarak o 6 eksiği, sakatlık olursa biraz daha fazla olabilir, yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. Federasyonumuz ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. O da pozitif, doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar çünkü diğer ülkelerde de VAR hakemlerinin, sadece VAR yapan hakemlerin sayısı çok fazla değil, 2-3 senedir var, dönüşüm içindeyiz. Ama bir girişim var federasyonda. Biz orta saha yabancı hakem görüşünü bir kez daha federasyonumuza ileteceğiz. Federasyonun görüşünün daha çok VAR hakemlerinde yabancıyı deneme olduğunu biliyoruz. Dünyaya baktığınız zaman da Suudi Arabistan ve Yunanistan yoğun bir şekilde, özellikle önemli maçlar için yabancı hakem kullanıyorlar. Diğer ülkelerde de hakem değişim programları var. Bunların hepsini inceledik."

- "MHK'dan zaman zaman endişe ediyoruz"

Genel hakem konusunda daha önce sınavların kalkmasını eleştiren ve yeni federasyonun bunu yeniden hayata geçirmesinin olumlu olduğunu söyleyen Koç, "Bunların meyve vermesi zaman alacak. Onun için sabırlı olmamız gerekiyor. Zaman zaman yapay zekayla ilgili hafif kinayeli konuşanlar oluyor. Bu da zaman alacak bir şey. Şimdi 3 hakem seçiyordu, bir hakeme indirilecek ve bunu ilk haftasında Dünya Kupası'ndan sonra bize gösterecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Hakem Kuruluna da seslenen Koç, şöyle konuştu:

"MHK'de olan insanlar zaten bir önceki dönemden gelen insanlar. Yıllardır bu sistemdeler. Dolayısıyla bu sistemin, bu çarkın da parçası, zaman zaman ortağı olan insanlar. Onlar bu yeni federasyonla kendi kafalarında, kendi anlayışlarında yeni bir sayfa açtılar mı açmadılar mı bilmiyorum, emin de değilim. Hatta ters yönde de endişem var ama ön yargılı olmayalım. Bu sezonu sağlıklı geçirmek için onların da eski ritüellerinden, eski reflekslerinden ve geleneklerinden uzak durup bu yeni federasyonun yapmak istediği niyete de paralel hareket edip Türk futbolunda mümkün olan, tamamen adalet belki bu sezonda gelmeyecek, burada mümkün olan katma değeri yaratmaları için onların da çorbada tuzları olması gerekiyor. Zaman zaman endişe ediyoruz."

İyi şeyler yapmaya çalışan mevcut federasyona destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Ama unutmayın ki MHK'ler, pek çok federasyon başkanı, pek çok kulüp başkanı, pek çok kulüp antrenörü getirip götürmüş bu kişiler, aynı kalmışlardır. Dolayısıyla MHK'nin pozisyonu, davranışı çok çok önemi. Çünkü iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ya onun parçası olacaklar, destekleyecekler yahut da rahatımız bozulmasın diye sistemi baltalaya da bilirler. Ben hangi pozisyonda olduklarından şu an emin değilim 12 hafta itibariyle." şeklinde konuştu.

- Fenerbahçeli oyuncuların Dünya Kupası maçlarında gol atması

Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli oyuncuların devam eden Dünya Kupası finallerinde gol atmasıyla ilgili de görüş belirtti.

Oyuncularıyla önce de konuşup başarı dilediklerini ve tebrik ettiklerini aktaran Koç, "Önemli olan kısmetse bu performansı devam ettirmeleri. Bir maçta dünya değişmiyor ama Belçika zor bir maçtı. Batshuayi çok güzel bir gol attı 1-0 kazandılar. Ekvator'da ise bana göre Enner Valencia mükemmel oynadı. Genç bir takımın kaptanı, lideri. Ona olan saygıyı da sahada görüyorsunuz. İnşallah başarılarının devamı gelir ve iki takım da gruptan çıkar. Bizim tercihimiz aslında oyuncularımızın bir an evvel geri gelmesi ama Dünya Kupası bambaşka bir şey. Oyuncularımızla maçlardan öce de sonra da temastayız." dedi.

Türkiye'den Dünya Kupası'na giden tüm sporculara da başarı dileyen ve onların başarısının ligin marka değerini artıracağını söyleyen Koç, kupanın enteresan başladığını, büyük sürprizler yaşandığını ve Türk Milli takımının da orada olmasını çok istediğini aktardı.

- Ali Koç'un Brezilya sevgisi

Favori takımının hangisi olduğu sorusuna karşılık da Koç, "Kendi oyuncularımızın oynadığı takımların tabii başarılı olmasını arzu ediyoruz. Ama ben küçüklüğümden beri, favori olsun olmasın her zaman Brezilya'yı istemişimdir. Brezilya ekolüyle Fenerbahçe'nin geçmişi vardır. Dolayısıyla genç nesiller belki Arjantin'i istiyor, Messi var diye, yaştan yaşa değişebiliyor ama benim şahsi arzum, favori diye söylemiyorum, Brezilya'nın başarılı olması." şeklinde görüş açıkladı.