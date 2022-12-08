Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Belediye Başkanı adliyede
Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 10:22, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 10:32
Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Çağlayan hayatını kaybetmişti.
Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Çağlayan da yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız