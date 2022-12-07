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Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

Ünlü sanatçı Tuğba Yurt ile işbirliği içinde viral bir Tiktok challenge olan Binomo Benim O ile gündeme gelen Binomo şimdi daha da büyük bir kampanya ile karşımızda: World Trading Cup!

Kaynak : MN Medya
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Binomo'dan Yatırımcılara BMW marka bir otomobil kazanma şansı

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Binomo, 5-24 Aralık 2022 tarihleri arasında yılın en göz alıcı işlem etkinliğini başlatıyor. Binomo tarafından düzenlenen "World Trading Cup: Zamanda Geri Dönüş" isimli yarışma kapsamında Türk yatırımcılar büyük ödülün sahibi olmak için diğer ülkelerdeki katılımcılarla yarışacak. Türk yatırımcıların akla gelebilecek en büyük ödüller için yarıştığı etkinliğin ana ödülü bir BMW 3 serisi olacak.

Binomo platformu, kamuoyunda düzenlendiği yerel ve uluslararası etkinliklerle tanınıyor. Platforma kayıtlı olan tüm yatırımcılar düzenlenen yarışmalara katılma hakkına sahipken, kayıtlı olmayan yatırımcılarının minimum fon tutarını yatırması gerekiyor.

Ödüller

World Trading Cup katılımcılarının ana hedefi BMW 3 Serisi kazanmak olacak. Buna ek olarak WTC'nin toplam ödül fonu 300.000 $ olduğu da biliniyor. Yarışmaya katılacak olanları hem koşulsuz ödüller hem de haftalık çekilişler bekliyor. Ana ödülün yanı sıra birçok farklı ödül yarışmacıları bekliyor. Ödüller arasında Apple cihazları, değerli sertifikalar ve kazananlar için nakit para ödülleri yer alıyor. Geleneksel yarışmalarda normalde ilk 3 sıraya ödül verilirken, WTC kapsamında toplamda 1.100 ödül yarışmacılarla buluşuyor.

Misyon olarak, kullanıcılarına canlı duygular hissettiren ve yaşatan bir işlem platformu olmayı seçen Binomo, büyük etkinliklerin ve fırsatların herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu nedenle Binomo, işlem dünyasının en parlak etkinliklerinden birini hayata geçirerek ekosistemdeki tüm paydaşları davet ediyor.

Binomo, kullanıcı tarafında rekabetçi ruhun ve oyunlaştırmanın büyük bir etkiye ve ağırlığa sahip olmanın bilinciyle hareket ediyor. World Training Cup yarışması da bu doğrultuda yatırımcılarla buluşuyor.

Çeşitli yarışmalar katılımcılarını bekliyor

Yatırımcıların şampiyona kapsamında alacakları puanların bir analoğu da yapıldı. Puanların analog versiyonu "Bion" olarak adlandırılıyor. Yatırımcılar, yarışmaların koşullarına bağlı olarak belirli tutarda Bion'un sahibi oluyor. Katılımcılar yarışma performanslarına göre değerlendiriliyor.

Yarışma

World Trading Cup kapsamında birçok yarışma düzenlenecek. Bunlar "50 Daily Mücadelesi" ve "Sprint Macerası". Her iki yarışmanın da farklı koşulları ve farklı ödülleri mevcut. Yarışmalar 5-24 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yatırımcılar, kazanma olasılıklarını artırmak için istedikleri yarışmayı tercih edebiliyor veya hepsine eş zamanlı olarak katılabiliyor.

50 Daily Mücadelesi

Daha fazla işlem, daha yüksek sonuç anlamına geliyor. 50 Daily Mücadelesi kapsamında her gün yapılan ilk 50 işleme Bion veriliyor. Tüm işlemler 1 Bion puan alıyor ve her başarılı işlem için 2 Bion veriliyor. Bu yarışmadaki en iyi 3 yatırımcı 2.300 $'lık ödül havuzunu paylaşırken, en çok Bion'a sahip olan 100 yatırımcı 10.000 $ için yarışmak üzere Final Daily'ye giriyor. Final Daily 26-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sprint maceraları

Toplam işlem tutarı ne kadar fazla olursa, zafer de o kadar yakın olur. Her biri 1 hafta sürecek olan 3 Sprint Macerası düzenlenecek. Sprint, 5-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sprint 2 Macerası 12-17 Aralık tarihleri arasında ve Sprint 3, 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her Sprint için ayrı ayrı kayıt olmak gerekiyor. Yatırımcılar her şey için yeterli zamana sahip ve kimse hiçbir şeyi kaçırmayacak.

o Sprintlerdeki Bion sayısı USD cinsinden işlem tutarına eşit olacak. İşlem sayısında herhangi bir sınırlama yapılmazken, her işlem için Bion verilecek.

o Her başarılı işlem için 2X Bion verilecek.

o Örneğin: 150 dolarlık bir işlem tutarı 150 Bion kazandıracak. Ancak başarılı bir 150 dolarlık işlem 300 Bion da kazandırabilir.

o En çok Bion'a sahip olan yatırımcılar etkinliği kazanacak.

o VIP kullanıcıları, iki kat daha büyük ödüllerle kendi Sprint maceralarına sahip olacak.

o Her Sprint'teki 20 kazanan otomatik olarak Final Sprint aşamasına ilerleyecek ve büyük ödül olan BMW 3 Serisi bir otomobil kazanma fırsatını yakalayacak.

o Ayrıca, ana ödüle ek olarak her Sprint'teki 20 kazanan, 15.000 dolarlık ek ödül havuzu için de yarışabilecek.

o Final Sprint 26-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcıların final aşaması için ayrıca kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak.

Herkes bir ödül kazanabilir

12 Aralık itibarıyla her pazartesi, yatırımcılar rastgele düzenlenen bir çekilişle ödüllerden birinin sahibi olacak. Ödüllerden faydalanmak için görevlerden yalnızca birine kayıtlı olmak ve gerçek hesapta en az 1 işlem yapmak yeterli olacak. Toplamda 150 yatırımcının ödüllerini alacağı 3 çekiliş düzenlenecek. "50 Daily" ve "Sprints" yarışmalarında 4 ve 20'nci sıralar arasında yer alan yatırımcılar risksiz işlemler yapabilecek. Her yarışmanın en iyi 3 yatırımcısının ödülleri ise gerçek Binomo hesaplarına yatırılacak.

WTC'ye katılmak isteyen yatırımcıların gerçek Binomo hesaplarını kullanması gerekiyor. Demo kullanıcılar ise yarışmaya katılmak için minimum fon yatırma işlemi yapabiliyor.

Detaylı bilgiler WTC web sitesinde ve Binomo işlem platformunda yer alıyor.

Binomo hakkında

Binomo 2014 yılında kuruldu ve dünyanın en iyi finansal trading platformlarından biri haline geldi. Hizmet, kullanıma hazır stratejilerle risksiz bir şekilde pratik yapmak için 70'den fazla varlıkla işlem yapma imkanı ve bir demo hesabı sunar.

Binomo, 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve her gün finans piyasasında yaklaşık 1 milyon aktif yatırımcıya yardımcı olan Finansal Komisyon'un A kategorisi üyesidir. Turnuvalar, platformun ayırt edici özelliğidir ve Binomo'da her yıl 300'den fazla etkinlik gerçekleşir.

Daha fazla ayrıntı için Binomo web sitesini ziyaret edin.


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