Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'yı terk ediyor

Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, ülkenin yeni yetenekleri ve yükselen markaları tutmakta zorlandığını yapıldı ve "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla Berlin yönetimini eleştirildi.

Kanser tedavisi çalışmaları için Birleşik Krallık'a gidiyorlar

Haberde bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'ten Birleşik Krallık'a taşıma kararı almasına dikkat çekildi.

Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi diyen Bild, bu durumun değiştiğini ve pek çok şirketin fabrikalarını ve araştırmalarını yurtdışına taşıdığını yazdı.

Gazeteye konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci ise, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.

Türeci, "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşviki ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler için ve araştırmanın finansmanıyla bunun uygulamaya daha hızlı dönüştürülmesi" gibi sebeplerin kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Bayer ve BASF gibi şirketlerin de üretim yerlerini değiştirdiği belirtilirken bu şirketlerin ise Çin ve ABD'yi tercih ettiğine vurgu yapıldı.

Alman Focus dergisine göre, hükümetle anlaşan BioNTech'in geliştirdiği kanserle mücadele aşısı, içinde bulunduğumuz ve gelecek yıl içinde 100 bin kanser hastasının tedavisinde kullanılacak.

Türeci ve Şahin'in mRNA temelli aşıları, korona ve kanser dışında, alzheimer-demans, sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele de çözüm olma potansiyeli taşıyor.