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Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 21:56, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 22:05
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Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kanun teklifinde sekiz farklı kanunda değişiklik yapıldığını belirterek "Teklifle esnaf ve sanatkar odalarının olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında düzenleme yapılmak isteniyor. Olağanüstü genel kurul toplantısı için yeterli üye sayısı mevcutta genel kurul üyelerinin 4'te 1'i iken, bu değişiklikle 5'te 2'ye çıkarılıyor. Bu duruma neden ihtiyaç duyulduğunu anlayamadık. Düzenlemeyle olağanüstü genel kurul çağrısı zorlaşacaktır. Kaldı ki bu da yaşanılan ekonomik krizde zor durumda olan esnaf ve sanatkarların sesinin kısılmasına da sebep olabilecek bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, düzenlemeyle esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurul toplantılarında uygulamada yaşanılan sorunlara çözüm getirildiğini belirtti.

Serbest bölgelerin ekonomiye katkısına değinen Başkan, "Serbest bölgeler, hazır altyapı imkanları, muhtelif yatırım ve faaliyet teşvikleriyle 35 yıllık uygulama tecrübesi ışığında ülkemize yatırım çekilmesi ve özellikle ülkemiz ihracatının artırılması noktasında önemli politika araçlarından birisidir. Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren 19 serbest bölgede 530'u yabancı olmak üzere 2 bin 50 firma faaliyet göstermekte, 90 binin üzerinde çalışana istihdam sağlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla serbest bölgelerin yurt dışına ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise teklifle sekiz farklı kanunda düzenlemeye gidildiğini ancak çok esaslı değişikliklerin söz konusu olmadığını söyledi.

Sermaye sahiplerinin siparişleri üzerine oluşturulan kanunlarla karşı karşıya olduklarını iddia eden Kenanoğlu, "Bu kanun teklifi de böyle bir şey. Milletvekilleri sadece imzacı olarak gözüküyor. Çoğu zaman bu sermaye şirketleri, kanunları yazıyorlar, Bakanlığa veriyorlar. Bakanlık bunu teknik dile çeviriyor ve ondan sonra milletvekillerinin imzasına açılıyor. Sonra da karşımıza geliyor. Kanun yapma yöntemi bu şekilde işliyor. Esasında Meclis noter görevi dışında başka bir şey yapmıyor. Emekçiler, çevreciler bir kanun getirmek istiyorlarsa bunun için muazzam bir mücadele ve bedel ödemek zorunda kalıyor. Her birisi terörist muamelesi görmek zorunda kalıyor. Ancak seslerini böyle duyuruyorlar." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti'nin yasa yapma tekniği konusunda geleneksel tavrını sürdürdüğünü, Meclis'e getirilen teklifler üzerinde yeterince tartışma yapılamadığını ileri sürdü.

Budak, "Kanun teklifini önce getirin üstünde çalışalım. Bizden iş yapmak istiyorsanız, böyle yaparsınız. Yamalı bohça gibi yasalar çıkartılıyor. Bu kanun teklifinde de elle tutulur hiçbir şey yok. Kanun teklifleri yangından mal kaçırırcasına Meclis gündemine getiriliyor. Komisyonda uyarılarımız oldu. Birkaç konuda düzeltme yapıldı. Sivil toplum örgütlerinin baskısı da oldu. Meclis ve komisyonları böyle gereksiz konularla meşgul etmek yerine EYT ile düzenleme gibi toplumun taleplerini ilgilendiren konuların gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, AK Parti iktidarlarının eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, savunmadan enerjiye, ulaşımdan teknolojiye, tüm alanlarda yapılan köklü reformlarla Türkiye'yi geleceğe hazırladığını kaydetti. Meclis'teki yasama faaliyetlerine değinen Koçer, "Sürdürdüğü politikalar, Meclis çatısı altında çıkardığımız yasalar, milletimizin desteğiyle gerçekleşen icraatlar ülkemizin ve milletimizin refahını arttırmakta, kalkınmasına vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölüm görüşmelerine geçildi.

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