YÖKAK, Avrupa tescilini başarıyla tamamladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) tescilini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Kar, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini Avrupa standartlarına uygun yürütmenin gururunu yaşadıklarını belirten Kar, 2020'de Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne (ENQA) tam üyelik başvurusunun kabul edildiğini ve bunun sonucunda YÖKAK'ın 5 yıllık tam üyeliğinin onaylandığını anımsattı.

Kar, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının uluslararası görünümüne katkı sağlayacak, mezunların tanınırlığının artıracak, hareket alanını genişletecek ve uluslararası öğrencilerin ülkeye çekilmesini sağlayacak Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı (EQAR) tescilinin de başarıyla tamamlandığını açıkladı.

YÖKAK Başkanı Kar, EQAR tescilinin tamamlanmasının, Türkiye'de kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin Avrupa Yükseköğretim Alanında (AYA) diploma görünürlüğü ve denkliği konusunda önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

- YÖKAK raporları EQAR veri tabanında da yer alacak

Tescil sayesinde YÖKAK'ın kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerine ilişkin raporların, aynı zamanda EQAR veri tabanında da yer alacağı bilgisini veren Kar, "Elde edilen başarı ayrıca, Bologna Süreci Uygulama Raporlarında, Türk yükseköğretim sistemindeki dış kalite güvence sisteminin, gelişim aşaması uyum göstergelerinin en yüksek seviyesi olan 'koyu yeşil' düzeye çıkmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kalite güvence sistemlerinin, Avrupa yükseköğretimindeki değişimin temel itici gücü haline geldiğine dikkati çeken Kar, Bologna Süreci'nde geçen 20 yılın sonunda, Avrupa'daki tüm ülkelerin yükseköğretim kurumlarının iç ve dış kalite güvence sistemlerini oluşturduğunu kaydetti.

-Bologna süreci

Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Sürecine Türkiye, 2001'de üye oldu.

Sürecin üye ülkeleri, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla 2 veya 3 yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenliyor.

- Kalite güvencesinde çatı kuruluş

Avrupa Yükseköğretim Alanı'na (AYA) üye ülkelerin kalite güvencesi kurumlarını temsil eden çatı kuruluş olan ENQA ise misyonu çerçevesinde Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlıyor.

ENQA, üyelerinin, Avrupa ve uluslararası düzeyde temsil edilmesini, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesini, bilgi ve uzmanlıklarının paylaşılmasını amaçlıyor.