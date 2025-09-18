Manisa'da havuz kazısında toprak kaydı: 2 ölü

Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net