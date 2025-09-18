Netflix, Prime Video ve MUBİ'ye RTÜK'ten Ceza Kararı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

18 Eylül 2025
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

"Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde yağışsız günler bekliyoruz"

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Ankara'da hava sıcaklığı yarın 23 derece

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

