Elektriklinin yarısı Togg olacak

Türkiye'nin Otomobili Togg, satışa sunulmasıyla birlikte elektrikli araç pazarını tek başına katladı. Türkiye'de son 10 yılda satılan elektrikli otomobil adedi toplamda 16 bini bulurken, 50'ye yakın elektrikli model sunuluyor. Togg'un gelişiyle birlikte pazar payı artacak olan elektrikli araçlar da rakipler de ÖTV avantajıyla birçok modeli Türk tüketicisine sunmak için kolları sıvadı.

PAZAR BİR ANDA 50 BİNE YAKLAŞTI



Geçtiğimiz seneye kadar toplam pazardan yüzde 1 bile pay alamayan elektrikli otomobiller Togg'un gelişiyle birlikte ibreyi tersine döndürecek. Halihazırda 16 bin civarında olan pazar diğer markaların elektrikli araç girişiyle birlikte bu yıl sonuna kadar 50 bini geçecek. Bunların 20 bin adedini Togg T10X oluştururken, 16 bini halihazır modellerden oluşacak. Geçtiğimiz yıl satılan 8 bin 132 elektrikli aracın bu yıl da aynı performansı göstermesiyle pazar bir anda 50 bini görecek. Türkiye pazarının bu yıl satışlarda toplam 800 bin bandında satış yapılacağı düşünülürse elektrikli araçların payı yüzde 1'lerden yüzde 7 seviyelerine kadar sıçrayacak.

EMİSYON SIKINTISI GECİKTİRİYOR



Otomotiv üreticileri Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 ve 2035 sıfır emisyon hedefinden kaynaklı elektrikli araç satışında önceliği bu kıtaya vermesini sağlarken, Türkiye'ye gelişini ise geciktiriyor. Elektrikli araçlarda yeterli payı alamayan Türkiye'ye geliş sebebinde başı bu konu çekerken, ikinci husus ise altyapı olarak gösteriliyor. Togg'un gelişiyle birlikte artan şarj altyapısı süreci hızlandıracak. Birçok markanın elektrikli otomobili bulunurken Togg ile birlikte bu modellerde devreye alınacak. Elektrikli seçenekler ÖTV avantajıyla A segmentine kadar ulaşılabilir hale gelecek.

Şuayip Alabay