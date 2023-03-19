Sivasspor lige döndü

Süper Lig'de 26. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşılaştı.

Mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta gol; 23. dakikada Cofie ve 77. dakikada Saiz'ın penaltısından geldi.

Dakika 31'de Saiz'in bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de 27. haftada Sivasspor, BAY geçecek. MKE Ankaragücü ise 27. haftada, Başakşehir'e konuk olacak.

Rıza Çalımbay'ın rekor günü

Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Süper Lig rekorunu kırdı.

Ankaragücü maçıyla birlikte Rıza Çalımbay, 622 maçla Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını elde etti. Listede Samet Aybaba 621 maçla ikinci, Şenol Güneş ise 593 maçla üçüncü sırada yer alıyor.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada ilk etkili atak Sivasspor'dan geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına ilerleyen Saiz'in pasıyla defansın arkasına sarkan N'Jie, topu kontrol edemeyince defans araya girdi.

8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin plasesinde kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Pozisyonun takibinde Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Gökhan yine gole izin vermedi.

16. dakikada sağ kanatta ilerleyen Murat Paluli, penaltı noktasının gerisindeki N'Jie'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkte Leke James'in önünden auta çıktı.

18. dakikada ceza alanı sol çaprazında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla hareketlenen Leke James'in uzak direğe doğru vuruşunda, top az farkla dışarıya gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin ayağının dışıyla vuruşunda, top Hasan Ali Kaldırım'a çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Sowe, kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçti ancak düzgün bir vuruş yapamayınca top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Sivasspor, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Saiz'in direkt kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

61. dakikada sağ çaprazda ilerleyen N'Jie'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kelecide kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip bu kez ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Saiz'in şık pasıyla altıpasta topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

77. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale olduğuna karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+3. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Gökhan Töre'nin içeriye çevirdiği topa son anda Goutas müdahale etti.

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 88 Hakan Arslan), Cofie, Ulvestad, N'Jie (Dk. 88 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+5 Ahmed Musa), Leke James (Dk. 82 Yatabare)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan (Dk. 59 Bahadır Han Güngördü), Kitsiou, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack (Dk. 72 Dokanovic), Emre Kılınç (Dk. 82 Gökhan Töre), Zahid (Dk. 82 Moussiti Oko), Milson (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 23 Cofie, Dk. 77 Saiz (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)