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Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 12:30, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 13:07
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Aktaş başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Aktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 178 yılın sorumluluğunu üzerinde gururla taşıyan Emniyet teşkilatımız, vatan ve bayrak aşkı ve aziz milletine duyduğu sadakatle, Cumhuriyetimizin 100 yılında da güven ve huzurun teminatı olmaya devam etmekte ve yeni hedeflere kararlılıkla yürümektedir. Her an ve her koşulda daima milletinin yanında olan teşkilatımız, birliğimize dirliğimize ve milletimize tehdit oluşturan tüm kirli yapıların kökünü kazımayı nihai hedef olarak görmektedir."

Emniyet teşkilatının terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede her geçen gün daha başarılı sonuçlar aldığına işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatı aramıza katılan her bir meslektaşımızla birlikte milletimizin bize duyduğu güven ve sevgiye mazhar olmanın mesuliyetini taşımaktadır. Devletimizin şefkatli ve merhametli elini ihtiyaç duyduğu her an ve şartla aziz milletimize uzatmak bizim en temel vazifemizdir. Hiç şüphesiz ki Türk polisinin saygınlığını artırmak, teşkilatımızın uluslararası prestijini daha da güçlendirmek için yaptığımız her çalışma, 85 milyonun gurur hanesine yazılmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yapan Türk Polis Teşkilatımızın 178. yılına erişmesinin gururunu da yine aziz milletimizle birlikte yaşıyor, teşkilatımızın kıymetli neferleriyle birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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