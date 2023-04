YÖK'ten Osmanlı ve Türk tarihini araştıran yabancı bilim insanlarına destek

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre "Uluslararası Bilim İnsanları Destek Projesi" ile University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerdeki araştırmacıların Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında Osmanlı tarihi, genel Türk tarihi, Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı veya Türk kültürü alanlarında doktora eğitimini tez aşamasında devam ettiren 5 yabancı uyruklu öğrenci ile doktorasını son 2 yıl içinde tamamlayan 10 yabancı uyruklu araştırmacı Türkiye'ye davet edilecek ve üniversitelerde araştırma yapma imkanı tanınacak.

Şartları taşıyan adayların projeye başvurabilmeleri için YÖK'ün belirlediği Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İstanbul, Marmara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden bir veya iki yarıyıl için çalışma yapmak üzere kabul alması gerekiyor.

Projeden yararlanacak yabancı araştırmacılara aylık 20 bin lira destek verilecek. Başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin detaylar YÖK tarafından duyurulacak.

- "Davet edeceğimiz akademisyen sayısını ve çalışma alanlarını artırmayı planlıyoruz"

Açıklamada, projeye ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu program, bir taraftan Türkiye ile ilgili çalışan yabancı araştırmacıların, çalışmaları esnasında birincil kaynaklardan yararlanmalarını diğer taraftan da üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizle daha fazla etkileşim halinde olmalarını sağlayarak uluslararasılaşmamıza önemli katkılar sunacaktır. Önümüzdeki yıllarda davet edeceğimiz akademisyen sayısını ve çalışma alanlarını artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.