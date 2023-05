Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Şöyle bir rakamı alayım dedim. Dediler ki alanda 50 bin kişi var dediler. Tabi yolda gelirken sağ sol onları karıştırmıyoruz, alan. Sultangazi ilk defa böyle değil. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem Sultangazi'yi hep böyle gördüm. Sultangazi'de bir başka heyecan, coşku var. Sultangazi'nin güzel insanlarını en kalbi duygularla selamlıyorum. Maşallah bugün bir başka güzelsiniz. Bugün burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitingin adeta devamını görüyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tarihi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz büyük İstanbul mitinginde bu kardeşinize verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.

Fatih'in emaneti İstanbul bir kez daha "zulüm 1453'te başladı" diyenlere cevabını vermiştir. Sultangazi ile beraber İstanbul'un pazar günü sandıkları patlatarak bu cevabı cümle aleme ilan edeceğine inanıyorum. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, hırs, rövanş duygusuyla hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını bırakmamışlardı. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme etmedikleri zülum bırakmadılar. Maalesef CHP'de 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e hiçbir şeyin değilmediği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Açık söylüyorum Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür.

Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de, FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de, ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.

Bu adama Türkiye teslim edilir mi? SSK'nın haline bakın, şimdi bir de bizim İstanbul'umuzda Çam Sakura nasıl? Her taraf pırıl pırıl. Yeşilköy'de Murat Dilmener nasıl? Her taraf pırıl pırıl. Niye bunları biz böyle yaptık? Kanuni ne dedi, "halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" biz böyle yönetiyoruz bu ülkeyi. Ama bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zamanda SSK Okmeydanı Hastanesi'ne adeta iğrenerek giriyorduk. Her taraf pislik, galoşlar rezillik, bay bay Kemal seni görünce biz ne anlıyoruz biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur, susuzluk. Bunları yaşamadık mı? Sultangazi bunları yaşamadı mı? Peki, bu kardeşiniz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çöp dağları kalktı mı? Çukurlardan kurtulduk mu? Çamurdan kurtulduk mu? Türkiye'yi de evvelallah yine biz getiririz. Şimdi ne diyor? Selo'yu kurtaracak.

Bunun bir Selo'su var. Bay bay Kemal'in Selo'su. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyor. İşti bunlar hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor bay bay Kemal. Kandil'in teröristleriyle "haydi" diyor. Benim Sultangazili kardeşlerim Kandil'in teröristleri ile "haydi" diyen bay bay Kemal'e oy verir mi? Öyleyse pazar gününe kadar çok çalışacağız. Bir yanlışa adım atmayalım. Ve Selo Diyarbakır'da ne yaptı? Bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Selo'nun kendisi Kürt değildir, Zaza'dır. 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü.

Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Eğer Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalarsın. Adalet neyse, hukuk neyse biz gereğini yaparız. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i önce CHP'ye genel başkan sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay bay Kemal, terör örgütlerinden sapkın akımlara kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteği ile yol yürüyor. Şimdi soruyorum sizlere, İstanbul 1994'ten itibaren bizimle başlattığı bu oyunu bozmaz mı? Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Hele hele, Sultangazi parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa, hatta bize karşı olduğunu gösterirse bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor. Halbuki bunların gözleri öyle bir dönmüş durumda ki kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan herkesi aynı çuvala doldurup üzerinden silindir gibi geçmeye kararlılar.