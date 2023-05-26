Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Çat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 07:22, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 07:23
Başköy Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Yalçın Sümbül (18) yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Sümbül'ün cenazesi Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve mahalle sakinleri hastane bahçesine gelerek Sümbül'ün ailesine taziye dileklerinde bulundu.