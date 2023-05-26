Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz

Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz.

Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha'ya) çok sık seyahatlerim oluyor.

Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah'a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok. Saygılarımla.