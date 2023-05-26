Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Maliye Eski Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu, Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberler üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 14:06, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 14:09
Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:
Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz.
Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha'ya) çok sık seyahatlerim oluyor.
Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah'a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok. Saygılarımla.