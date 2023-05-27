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'Terör örgütleri durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular'

"Terör örgütlerini gıdıklayanlar var. Bir yandan FETÖ, bir yandan bölücü PKK örgütü. Durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular. Sizin ne işiniz var? Seçim bizim seçimimiz. Sizin oy hakkınız mı var? Bırak onların taraf olmasını, bunların arkasındaki, iplerini ellerinde tutanlar da işin içine girdi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 07:12, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 07:43
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'Terör örgütleri durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler olduğunu belirterek, "Terör örgütlerini gıdıklayanlar var. Bir yandan FETÖ, bir yandan bölücü PKK örgütü. Durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular. Sizin ne işiniz var? Seçim bizim seçimimiz. Sizin oy hakkınız mı var? Bırak onların taraf olmasını, bunların arkasındaki, iplerini ellerinde tutanlar da işin içine girdi." dedi.

Bağcılar Belediyesinde düzenlenen Kastamonu Evliyaları ve Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Anma Programı'na katılan Yıldırım, gelininin Kastamonulu olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Kastamonu'ya hısım olmak kolay bir iş değil. Bize ot yoldurdular. Laf aramızda, gelinimizi alıncaya kadar epey bir zahmet çektik. Ama çok mutluyuz. İyi ki de hısım olmuşuz, dünür olmuşuz Kastamonulularla." dedi.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin manevi lideri olduğu Kastamonu insanının bağımsızlığına düşkünlüğüne vurgu yapan Yıldırım, İstiklal Mücadelesinde fedakar Kastamonulu annelerin İnebolu'dan başlayıp Anadolu'nun içlerine kadar silah ve mühimmat taşıdığını, Kastamonu'nun işgal görmemesine rağmen en fazla şehit veren il olduğunu kaydetti.

Kastamonu'nun İstanbul içinde çok yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen siyasette yeterince temsil edilmediğine ilişkin serzenişler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kabul ederseniz ben de Kastamonuluyum efendim." dedi.

Gelini Seda'yı istemek için Kastamonu'ya gittikleri gün Ilgaz Dağları'nda gece yarısı kara saplandıklarını anlatan Yıldırım, o gün yollarında kaldıkları dağı daha sonra delip tünel ve yollar yaptıklarını, Kastamonu'nun Ankara ile mesafesinin şu an iki saat olduğunu söyledi.

Yıldırım, gelinine Kastamonu ağzıyla yazdırdığı bazı ifadeleri salonda okudu.

- "Yolları böldük, milleti birleştirdik"

Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama sizin de çok dikkat ettiğiniz bir şeye biz de dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Terörle amansız bir mücadele verdik. Elhamdülillah, bugün terör ülkemizin gündeminin en dip sıralarında. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da, yurdun her köşesinde barut kokusu olan yerlerde çiçek kokusu var. İnsanlar dağlarda, ovalarda, vadilerde seyahat ediyor, işini yapıyor?" diye konuştu.

Türkiye'nin kazanımlarını hazmedemeyenler olduğunu belirten Yıldırım, "Terör örgütlerini gıdıklayanlar var. Bir yandan FETÖ, bir yandan bölücü PKK örgütü. Durup dururken cumhurbaşkanlığı seçimine taraf oldular. Sizin ne işiniz var? Seçim bizim seçimimiz. Sizin oy hakkınız mı var? Bırak onların taraf olmasını, bunların arkasındaki, iplerini ellerinde tutanlar da işin içine girdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, milletin, önceliğinin yüksek enflasyon, fiyat istikrarsızlığı, kiralar gibi ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen seçim sürecinde Türkiye'nin bağımsızlığını ön planda tuttuğunu dile getirdi.

- "Mülteci meselesi dünyanın meselesidir"

Bir yandan Suriye'de tekrar istikrarı sağlayacak, otorite boşluğunu ortadan kaldıracak diplomatik çalışmalar yapılırken, bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yerleşimler yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Buradaki geçici barınma hakkı olan mültecileri göndereceğiz. Bunu kimse siyaset malzemesi yapmasın, istismar etmesin. Bu mesele dünyanın meselesidir. Dünyada 80 milyon mülteci var. Türkiye nüfusuna yakın mülteci var. Yeri yurdu yok. Avrupa'da, Amerika'da, Güney Amerika'da, her yerde var. Küresel bir sorunun çözümünün de küresel olması icap ediyor." dedi.

Yıldırım, konuşmasını, Şeyh Şaban-ı Veli'nin "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun." sözleriyle tamamladı.

Programda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Umur ve Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Başkanı Remzi Şen de Kastamonu kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları aktardı.

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