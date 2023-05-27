Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen çocuk öldü
Burdur'da bisiklet kullanırken 3 metre yüksekten beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 07:59, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 07:52
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkapı köyünde arkadaşlarıyla bisiklet kullanmaya çıkan 10 yaşındaki Batuhan Aktaş, yaklaşık 3 metre yüksekten Şehit Mükerrem Varol İlkokulunun bahçesinin beton zeminine düştü.
Başını zemine çarpan Aktaş, yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.