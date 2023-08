Disney'e bir tepki de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden

KGK Yönetim Kurulu'nun Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt imzasıyla yayınladığı mesaj şöyle: Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptal etme kararı Türk halkını derinden yaralamıştır. Önce Atatürk dizisi çekimi yaparak Türk toplumunun ölümsüz liderine karşı duyduğu hassasiyete 'saygı' gösterme ve 'alkış' alma hamlesi yapıp, ardından da gelecek tepkiyi bilerek yükseltme yönündeki iptal kararı kesinlikle iyi niyetli değildir. Türk halkının hassasiyetleriyle bilerek, isteyerek ve kasten oynanmasına izin veremeyiz. Bir taraftan kutsal kitabımıza yönelik Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki iğrenç girişimler, diğer taraftan Atatürk dizisinin iptali yönündeki karar 'tesadüf' olarak değerlendirilemez. Uzun süre Atatürk dizisinde rol alacak oyuncunun seçimini kamuoyunda tartıştırıp, sonra binlerce dolar harcayıp çekimleri tamamladıktan sonra yayın aşamasında iptal edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Atatürk zor şartlarla emperyalist ülkelere karşı verdiği mücadeleyle savaş meydanlarında mağlup ettiği askeri ve siyasi liderler tarafından takdir edilmiş ve ülkemizi çağdaş medeniyetler yolunda ilerlemesi için kilometre taşlarını döşemiştir. Vatanımızın kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk halkının milli değeridir. Gerek savaşta ve gerekse barışta, başarıları, devrimleri ve yaşamıyla tüm dünyanın gıpta ettiği yüce önder Atatürk'ün filmi ancak Türk düşmanlarını rahatsız eder.

Bu nedenledir ki; Disney Plus konusunda RTÜK'ün başlattığı incelemenin en kısa sürede tamamlanması beklentimizdir. Türk halkının da Disney Plus platformundaki üyeliklerini bir an önce iptal etmesi çağrımızdır. Disney Plus'ın "Atatürk" dizisine yönelik örtülü sansürünü, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve Türk milletine karşı saygısızlık olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında "baskı ve lobi" iddialarına sığınarak gerekçelendirilen tutum karşısında, Disney Plus yetkililerinin bu vahim karardan ivedilikle dönmelerini bekliyoruz.