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Sözleşmeli akademisyenler de kadro bekliyor

Resmi Gazetede 26/01/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren torba Kanun ile kamuda görev yapan sözleşmeli personelin kadrolu personel olarak atanmasına imkan sağlandı ve yaklaşık 420 bin personel bu düzenlemeden yararlanarak kadrolu personel statüsüne geçiş yaptı. Ancak kamuda sözleşmeli statüde görev yapan yaklaşık 134.500 akademik kadrolar bu düzenlemeden yararlanamadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2023 10:17, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2023 10:34
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Sözleşmeli akademisyenler de kadro bekliyor

7. Toplu Sözleşme Görüşmeleri halen hükümet üyeleri ile yetkili sendikalar arasında görüşmeler devam etmekte ve Hükümet tarafı adına Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan dün ilk teklifi sundu. Önceki dönemdeki Toplu Sözleşme Görüşmelerinde sözleşmeli statüde çalışan kamu görevlilerinin kadroya geçmesiyle ilgili talepler sendikalar tarafından iletilirdi ancak 7433 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile kamu görevlilerinin büyük bir kısmı kadroya geçişi sağlandığı için, şu an görüşmesi gerçekleştirilen Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, kadroya geçişi sağlanamayan 134.500 akademik personelin mağduriyeti pek gündeme gelmemektedir.

Sayıları yaklaşık 134.500 civarında bulunan sözleşmeli akademisyenlerden Toplu Sözleşme Görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte seslerini duyurmak için internet sitemize çok sayıda mesaj gönderdikleri görülmektedir.

Bu doğrultura, sözleşmeli akademisyenlerin taleplerini ileten yazıyı yayınlıyoruz.

134 BİN 500 AKADEMİSYEN SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞIYOR

Sözleşmeli statüde çalışanların kadroya geçirilmesi ile ilgili yapılan yasal düzenleme ile sözleşmeli statüde çalışanların büyük bir kısmı kadrolu olması sağlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle birlikte kamudaki 600 bin civarındaki sözleşmeli personelden 420 bini kadrolu personel haline gelmiştir. Bu süreçte neredeyse sadece üniversitelerimizde görev yapmakta olan Dr.Öğr.Üyesi (eski akademik unvanı Yardımcı Doçent), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri kadrolu statüye dahil edilmemiştir. Ülkemiz yükseköğretiminde yaklaşık 42.000 Dr. Öğr. Üyesi, 40.000 Öğretim Görevlisi ve 52.500 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bu üç akademik unvana sahip olan kamu görevlileri sözleşmeli statüde çalışmaktadırlar ve bu bu görevleri yapan akademisyenler kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışmakta olup sözleşme döneminde çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

MALİ AÇIDADAN DEVLETE HERHANGİ BİR YÜK OLUŞTURMUYOR

Kadro karşılığında sözleşmeli olarak çalışan akademisyenlerin kadroya geçmeleri devletimize mali açıdan da her hangi bir yük oluşturmamakla birlikte bu bilim adamlarının da aklı sürekli bir şekilde iş, kadro ve gelecek kaygısıyla meşgul olmayacaktır.

Sözleşmeli hemen her kamu personeli kadroya alınırken sözleşmeli akademisyenin mahrum bırakılmış olması akademisyenlerin tepkisini çekmektedir. Sözleşmeli statünün, yani akademisyenlerin her an işini kaybetme korkusu ile yaşaması onları daha fazla yayın yapmaya yönelteceği ve bu şekilde üniversitelerin daha verimli olacağı düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir. Yine bu görüşü aslında kendi içerisinde akademinin kendisi çürütmektedir. Çünkü aynı çatı altında görev yapmakta olan doçent ve profesör ünvanlı öğretim üyeleri iş güvenceli ve daimi kadroda iken yine öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi ve diğer öğretim elemanları (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) iş güvenceleri olamadan sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyeleri 2547 sayılı Kanunun 23. maddesine göre çalışmaktadır. İlgili maddede "Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler." denmektedir.

Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre çalışmaktadır. İlgili maddede " Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır" denmektedir.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 33. Maddesi a fıkrasına göre çalışmaktadır. İlgili maddede " Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. (Ek cümle: 21/4/2005 - 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. ." denmektedir.

Dr. Öğr. Üyelerinin üniversitelerin tercihlerine göre 2 ya da 3 yılda bir, Öğretim Görevlilerinin ise üniversitelerin tercihine göre 1 ya da 2 yılda bir ve Araştırma Görevlilerinin 1, 2 ya da 3 yılda bir sözleşmelerinin yenilenmesi yapılmaktadır.

Toplamda bu 134.500 akademik personelin önemli bir kısmı ülkemizin her yerinde yüksek öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine önemli destek olmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ünvanı ile görev yapan akademik personellerimize de kadro verilerek iş güvencesine sahip olması çekirdek ve geniş aileleri göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 1.100.000 kişiyi olumlu şekilde etkileyecektir.

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