BM Genel Kurulu öncesi New York'ta Türkiye tanıtımı: Türkiye'ye yatırım yapın!

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri başlıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurula hitap edecek.

Erdoğan bu kapsamda ABD'nin New York şehrinde.

Times Meydanı'nda Türkiye tanıtımı

Cumhurbaşkanı kurula hitap etmeden önce temaslarını sürdürürken şehirde büyük bir Türkiye tanıtımı var.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünyanın en kalabalık ve ünlü meydanı olan Times Meydanı'ndaki ekranlara Türkiye'yi tanıtan onlarca içerik hazırladı.

Dünyanın tanıtım ekranı olarak nitelenen meydandaki panolarda, Türkiye'nin ekonomik gücü, üretim ve ticaretteki yetenekleri hakkında bilgi verildi.

New York'ta yabancı yatırımcıya çağrı

Amacı katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları ülkeye çekmek olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ekranlara getirdiği sloganlarla yatırımcılara çağrıda bulundu.

"Türkiye sizin güçlü ortağınız"

'Türkiye'ye yatırım yapın', 'Türkiye sizin güçlü ortağınız' sloganları ile yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi.

Hazırlanan görsellerde, dünyanın içinden geçtiği tüm belirsizlikler, kırılganlıklar, dalgalanmalar, riskler ve istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'nin büyüdüğü ve geliştiği mesajı verildi.

Gurbetçileri heyecanlandıran görüntüler

Bu özellikleriyle Türkiye'nin her alanda sağladığı yatırımcı dostu ve sürdürülebilir politikalarıyla cazibe merkezi, bölgesel güç odağı ve küresel diplomasinin, ticaretin oyun kurucu önemli bir aktörü olmayı sürdürdüğünün altı çizildi.

Ekranlara getirilen içerikler ilgi görürken ABD'de yaşayan Türkleri de heyecanlandırdı.

Ülkelerinin bayraklarını dev ekranlarda gören Türk gurbetçiler bol bol paylaşım yaptı.