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FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 09:46, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 10:25
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FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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