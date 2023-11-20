Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Hızla ilerleyen teknoloji, hayatımızın birçok alanını günden güne değiştiriyor. Dolayısıyla dijitalleşen yaşam alanlarıyla birlikte, dijital ekosistemlerin önemi ve etkisi giderek artıyor. Gündelik hayatın her aşamasında modern ulaşım vasıtalarını kullanıyor, haberleşme araçlarından yararlanıyoruz. Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla haberleşiyoruz, internet ve kitle iletişim araçlarından da çok yoğun bir şekilde istifade ediyoruz.

"Ülkelerin sağlıklı bir iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesi mümkün değildir"

Kullanıcıların yanı sıra pek çok farklı sektörün hız, kapasite, gecikme süresinde iyileşme, kapsama alanının genişlemesi gibi konulardaki talepleri artıyor. Mevcut teknolojik altyapılarla gerçekleştirilemeyen özel ihtiyaçlar yeni nesil mobil teknolojilerini daha da önemli hale getiriyor. Bu noktada artık ülkelerin sağlıklı bir iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesi mümkün değildir. Dijital teknolojiler, üretkenliği artırarak ve yeni ürünlerin, piyasaların gelişmesine yol açarak günümüzde ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden biri haline geldi.

Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak. Bu yeni döneme, "Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye" vizyonu ve "Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı" oluşturma misyonuyla başladık. Ülkemizin geleceğini; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bu kapsamda sizlerle hayata geçirdiğimiz bazı haberleşme sektörü yatırımlarımızı paylaşmak istiyorum.

"Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır"

2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının bugün 93,06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır.

Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulemiz sayesinde; Bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin 39 Volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 Volt/metre ye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı.

"e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 64 milyona yaklaştı"

Bakanlığımız koordinesinde 2008 yılında başlatılan ve Türksat tarafından işletilmeye devam eden e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 64 milyona yaklaştı. Bugün bin bir kurumun 7 bin 410 hizmetini vatandaşlarımıza elektronik ortamda sunuyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem mevcut 4.5G sistemlerine yönelik hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji dünyasında bir çığır açacak olan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların farkında olarak Bakanlığımızca çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda OSTİM bünyesinde 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni (HTK) kurduk. HTK üyesi firmalar tarafından, 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlar ile cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" (UUYM5G Projesi) geliştirildi. Projemizle; elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz.

"25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir"

İstanbul Havalimanı'nda cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlarımızın ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduk. 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerimize ve yerli üreticilerimize deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağlıyoruz. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir. İstanbul havalimanında 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi.

"İnternet hızımız adeta uçuyor"

İşletmecilerden aldığımız raporlara göre; Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1gigabit ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

Bakanlık olarak, daha yüksek bant genişliği, yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, yüksek yoğunluklu kapsama alanı, yüksek kullanılabilirlik, düşük enerji tüketimini sağlayan mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde BTK, HGM mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıkları belirledik.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 Ocak 2023 tarihinde "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı" adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla, AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık. Çağrı programı ile toplam 200 milyon TL'lik destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınır 20 milyon TL olarak belirledik. Tam 14 firma ile Ar-Ge desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 01 Ekim 2023 tarihinde başladık.

Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren bu süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında iş birliği yapıyoruz. Bugün de burada olmamıza vesile olan UDHAM, BTK, HGM ve GSM operatörleri ile proje izleme iş birliği protokolü imza törenini gerçekleştireceğiz. İş birliğimizin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.