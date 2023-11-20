Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren, Tavşancıl mevkisinde raylarda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen 65-70 yaşlarında bir erkeğe çarptı.

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