İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. Kazalardan ilki, Selçuk-Menderes kara yolunda gerçekleşti. Ahmet A. yönetimindeki 38 ALZ 712 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.T. (32) idaresindeki 35 CKD 769 plakalı kamyonet çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ksenıa Kravchuk'un (20) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki yabancı uyruklu A.K, A.S. ve A.D. ile kamyonetteki Ş.T, A.T. ve E.T. çevredeki hastanelere sevk edildi. Otomobildeki kişilerin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmekte oldukları ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde tur rehberi olarak çalıştıkları belirtildi.

Foça'daki Trafik Kazasında 7 Yaralı

Foça Gerenköy mevkisinde ise Sedat T. idaresindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet ile İ.A. yönetimindeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki S.T, S.K, H.K, B.A. ve N.A. yaralandı.

yaralandı. Yaralılar, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.