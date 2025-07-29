MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) temmuz ayı olağan toplantısı yarın gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yılın 4'üncü MGK toplantısında, Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren çok sayıda başlık masaya yatırılacak. Son günlerde ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları da MGK'nın gündemine alınacak.

Yangınlara müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve olası sabotaj ihtimalleri güvenlik perspektifiyle tartışılacak. Toplantıda ayrıca, terörle mücadele çalışmaları, sınır ötesi operasyonlar ve bölgesel gelişmeler de detaylı şekilde ele alınacak.

MGK Gündemindeki Ana Başlıklar

Orman Yangınları: Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimalleri güvenlik açısından değerlendirilecek.

Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimalleri güvenlik açısından değerlendirilecek. Terörle Mücadele: " Terörsüz Türkiye " vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, PKK 'nın silah bırakma kararının ardından ortaya çıkan yeni güvenlik dinamikleri ve örgütün sahadaki varlığı detaylı şekilde ele alınacak.

" " vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, 'nın silah bırakma kararının ardından ortaya çıkan yeni güvenlik dinamikleri ve örgütün sahadaki varlığı detaylı şekilde ele alınacak. Suriye ve YPG: Terör örgütü PKK 'nın Suriye kolu YPG 'nin rejime entegre süreci, Suriye'deki denkleme ve Türkiye'ye yönelik muhtemel güvenlik risklerine etkileriyle birlikte değerlendirilecek.

Terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin rejime entegre süreci, Suriye'deki denkleme ve Türkiye'ye yönelik muhtemel güvenlik risklerine etkileriyle birlikte değerlendirilecek. Bölgesel Gelişmeler: İsrail'in Gazze, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki artan gerilimin Türkiye'nin bölgesel güvenliğine etkileri kapsamlı biçimde ele alınacak.

İsrail'in Gazze, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki artan gerilimin Türkiye'nin bölgesel güvenliğine etkileri kapsamlı biçimde ele alınacak. Karadeniz Güvenliği: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Karadeniz güvenliği ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri çerçevesinde kurulda değerlendirilecek.



