Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira oldu
Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 18:28, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 18:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.